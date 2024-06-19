https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bakan-duyurdu-dronlar-icin-guvenli-hava-sahasini-olusturacagiz-1084996003.html

Bakan duyurdu: 'Dronlar için güvenli hava sahasını oluşturacağız'

Bakan duyurdu: 'Dronlar için güvenli hava sahasını oluşturacağız'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, otonom dron koridoru için çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Avrupa’nın sayılı otonom dron koridorunu hayata... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T10:29+0300

2024-06-19T10:29+0300

2024-06-19T10:29+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

drone

hava sahası

özel hayatın gizliliği

trafik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronlara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.'Dronlar için güvenli hava sahasını oluşturacağız'Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 insansız hava aracı için, bakanlık olarak temel hedeflerinin ulaşımın her modunda güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu belirterek şunları kaydetti:'Özel yaşamın gizliliğini korumaya çalışıyoruz'Birçok ülkenin, insansız hava araçları konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya başladığına da değinen Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:'Trafik yönetimi ve uçuş izinleri emniyetli bir şekilde gerçekleşecek'Bir kontrol mekanizması ihtiyacının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve dronlar için de gerekliliğini ifade eden Uraloğlu şöyle konuştu:Bakan Uraloğlu, ayrıca belirlenen güzergahlarda dronlar arıza, pil bitmesi ya da olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı da güzergah üzerinde tamir istasyonları kurmayı planladıklarının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-uraloglu-yeni-rekor-diyerek-paylasti-186-bin-828-arac-gecis-sayisi-1084937479.html

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Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, drone, hava sahası, özel hayatın gizliliği, trafik