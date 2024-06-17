https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-uraloglu-yeni-rekor-diyerek-paylasti-186-bin-828-arac-gecis-sayisi-1084937479.html

Bakan Uraloğlu 'Yeni Rekor' diyerek paylaştı: '186 bin 828 araç geçiş sayısı'

Bakan Uraloğlu 'Yeni Rekor' diyerek paylaştı: '186 bin 828 araç geçiş sayısı'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarında yeni rekorların kırıldığını bildirdi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T17:59+0300

2024-06-17T17:59+0300

2024-06-17T17:59+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

istanbul

köprü

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı. Rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Köprülerin Sultanı' ifadesiyle duyurdu.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarına ilişkin bilgi verdi.Bakan Uraloğlu, "Yeni Rekor, En Yüksek Araç Geçişi..." diyerek, 13 Haziran Perşembe günü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 186 bin 828 araç geçişiyle yeni rekor kırıldığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-duyurdu-elektronik-muhur-hazir-mali-muhur-yerine-kullanilabilecek-1084927202.html

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