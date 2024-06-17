https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-uraloglu-yeni-rekor-diyerek-paylasti-186-bin-828-arac-gecis-sayisi-1084937479.html
Bakan Uraloğlu 'Yeni Rekor' diyerek paylaştı: '186 bin 828 araç geçiş sayısı'
Bakan Uraloğlu 'Yeni Rekor' diyerek paylaştı: '186 bin 828 araç geçiş sayısı'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarında yeni rekorların kırıldığını bildirdi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T17:59+0300
2024-06-17T17:59+0300
2024-06-17T17:59+0300
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abdulkadir uraloğlu
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı. Rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Köprülerin Sultanı' ifadesiyle duyurdu.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarına ilişkin bilgi verdi.Bakan Uraloğlu, "Yeni Rekor, En Yüksek Araç Geçişi..." diyerek, 13 Haziran Perşembe günü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 186 bin 828 araç geçişiyle yeni rekor kırıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-duyurdu-elektronik-muhur-hazir-mali-muhur-yerine-kullanilabilecek-1084927202.html
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abdulkadir uraloğlu, istanbul, köprü
abdulkadir uraloğlu, istanbul, köprü
Bakan Uraloğlu 'Yeni Rekor' diyerek paylaştı: '186 bin 828 araç geçiş sayısı'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarında yeni rekorların kırıldığını bildirdi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı. Rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Köprülerin Sultanı' ifadesiyle duyurdu.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Uraloğlu, "Yeni Rekor, En Yüksek Araç Geçişi..." diyerek, 13 Haziran Perşembe günü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 186 bin 828 araç geçişiyle yeni rekor kırıldığını kaydetti.