https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ukraynaya-gonderilmisti-fransa-ermenistana-caesar-topcu-sistemi-satacak-1084956658.html

Ukrayna’ya gönderilmişti: Fransa, Ermenistan’a Caesar topçu sistemi satacak

Ukrayna’ya gönderilmişti: Fransa, Ermenistan’a Caesar topçu sistemi satacak

Sputnik Türkiye

Erivan, Bakü’nün ‘barışı Batı ülkelerinde arama’ çağrıları ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bölgede yıkıcı politika yürüten ‘Fransa'nın ateşe benzin... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T12:10+0300

2024-06-18T12:10+0300

2024-06-18T12:10+0300

savunma

fransa

ermenistan

paris

erivan

azerbaycan

kuzey kafkasya

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ermenistan’la Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Lecornu, sosyal medya paylaşımında, “Ermenistan ile savunma ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz... Caesar toplarının tedarikine ilişkin sözleşmenin imzalanması, yeni bir önemli kilometre taşı” diye yazdı.Sözleşme, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan’ın Fransa ziyareti sırasında imzalandı. İki ülke savunma bakanları, Paris’teki Eurosatory 2024 askeri teçhizat fuarı sırasında bir araya gelerek müzakerelerde bulundu. Fransız bakan, görüşmenin “sıcak ve verimli” geçtiğini kaydetti.Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı, Fransa-Almanya ortak savunma işletmesi KNDS ile işbirliği sözleşmesi imzalandığını duyurmuştu. Sözleşmenin ayrıntıları açıklanmamıştı.Erivan, 2023’ten itibaren Paris’ten askeri yardım alıyor. İlk parti zırhlı araçlar Gürcistan üzerinden cumhuriyete Ermenistan’a teslim edilmişti. Fransa Savunma Bakanı Lecornu, geçen Ekim ayında, Erivan’a üç adet Ground Master 200 (GM200) radar sistemi satmayı planladıklarını bildirmişti. Ayrıca Mistral hava savunma füze sistemleri için MBDA şirketiyle niyet mektubunun imzalanmasının planlandığını belirten Lecornu, Fransa’nın Ermeni askerlere hava savunma eğitimi vereceğini kaydetmişti.Macron, Paşinyan'a askeri destek sözü vermiştiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlamıştı.Macron, stratejik altyapının geliştirilmesi konusunda Ermenistan'ı desteklemeyi ve sorumluluk ruhuyla, gerilimi tırmandırma arzusu olmadan askeri teçhizat sağlamayı sürdüreceklerini dile getirmişti.Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı konusunda 'tüm belirsizlikleri' gidermesi gerektiğini savunarak, sınırların çizilmesi hususunda da iyi niyetle çalışılmasının sınırdaki birliklerin geri çekilmesi açısından gerekli olduğunu söylemişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna değinerek "Bölgede yıkıcı politika yürüten Fransa, adeta 'ateşe benzin dökme' peşinde. Bölgemizde gerilimin nedeni olan Paris hem çeşitli uluslararası örgütler hem de parlamento düzeyinde Azerbaycan karşıtı politika yürütüyor. Fransa, Güney Kafkasya’da lider konuma gelme peşinde. Ancak nüfuzunu güçlendirmeye yönelik çabaları sonuçsuz kalıyor" diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/azerbaycan-disisleri-bakanligindan-fransaya-cagri-icislerimize-karismaktan-vazgecin-1081526852.html

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paris

erivan

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