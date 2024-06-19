https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/avrasya-tunelinde-yeni-rekor-1085000535.html
Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, 94 bin 454 birim araç sayısı ile Avrasya Tüneli’nde yeni trafik rekoru kırıldığını duyurdu. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T12:39+0300
2024-06-19T12:39+0300
2024-06-19T12:39+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
avrasya tüneli
rekor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldığını söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını paylaştı.Bakan Uraloğlu, iki kıtayı birleştiren en kısa yol olan Avrasya Tüneli’nin yeni rekor kırdığını belirterek, ''13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-uraloglu-yeni-rekor-diyerek-paylasti-186-bin-828-arac-gecis-sayisi-1084937479.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, avrasya tüneli, rekor
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, avrasya tüneli, rekor
Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, 94 bin 454 birim araç sayısı ile Avrasya Tüneli’nde yeni trafik rekoru kırıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını paylaştı.
Bakan Uraloğlu, iki kıtayı birleştiren en kısa yol olan Avrasya Tüneli’nin yeni rekor kırdığını belirterek, ''13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı” ifadelerini kullandı.