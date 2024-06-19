https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/atmlerde-yeni-donem-81-ilde-bayramdan-sonra-degisecek-1084983165.html

ATM'lerde yeni dönem: 81 ilde bayramdan sonra değişecek

ATM'lerde yeni dönem: 81 ilde bayramdan sonra değişecek

Sputnik Türkiye

Bayram sonrası birçok özel banka, günlük para çekme limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğun nakit ihtiyacı nedeniyle, birçok... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T01:29+0300

2024-06-19T01:29+0300

2024-06-19T01:29+0300

ekonomi

atm

bayram

banka

banka hesabı

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074989212_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_1cb6a930dd3c4654ba8d778516c10f74.png

Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık alışverişini gerçekleştirmek isteyenler, ATM limitlerine takıldı.Her ne kadar çoğunluk ilk günü tercih ediyor olsa da, Kurban Bayramı'nda kurbanlık alışverişi 4 gün boyunca devam ediyor. 16 Haziran'da başlayan bayram nedeniyle cuma günü son kez mesai yapan bankalar, perşembe gününe kadar kapalı kalmaya devam edecek. Halk Tv'nin haberine göre Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle kurbanlık fiyatları minimum 15 bin lira seviyesine çıkarken, ödeme yapmak isteyen vatandaşlar para çekim limitleriyle karşı karşıya kaldı.Birçok banka, günlük ATM para çekim limitini 10 bin lira seviyesinde tutarken, kurbanlık ticareti için ödeme yapmak ve 15 bin lira çekmek zorunda kalan vatandaşlar, geri kalan kısım için yüksek bir komisyon bedeli ödemeye razı gelmek zorunda kaldı. ATM'lerdeki nakit para talebini karşılamakta sıkıntı çeken bankalar, en büyük banknotun 200 lira olması nedeniyle fiziki para talebine tam olarak karşılık veremiyor. Bu duruma son vermek amacıyla birçok özel banka, son aylarda 10 ve 20 liralık para giriş ve çıkış slotlarını kapatırken, bu bölümleri de ATM'lerde 200 lira için ayırma kararı aldı. Ancak söz konusu değişiklik problemi tamamen ortadan kaldırmış değil. Bayram sonrası birçok özel banka, 10 bin lira olarak belirlenen günlük para çekme limitini 20 bin liraya çıkarmaya hazırlanıyor. Halihazırda bu sınırı 7 bin 500 lira olarak belirleyen bankalar ise, aynı şekilde yüzde 100'lük artışla günlük para çekme limitini 15 bin liraya yükseltecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240216/atm-para-cekme-limiti-yukseltildi-1080797649.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atm, bayram, banka, banka hesabı, enflasyon