https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/alman-basini-almanya-basbakan-yardimcisinin-dedeleri-nazi-almanyasinda-subaydi-1085017691.html

Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı

Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı

Sputnik Türkiye

Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in dedelerinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını yazdı. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T23:48+0300

2024-06-19T23:48+0300

2024-06-19T23:48+0300

dünya

alman basını

robert habeck

annalena baerbock

hitler

joseph goebbels

ss subayı

üçüncü reich

bild

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084563327_0:269:2684:1779_1920x0_80_0_0_f07d9768f69c9c43026ff0b0571c347a.jpg

Alman Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in iki dedesinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını ileri sürdü.Dergi, “Robert Habeck'in büyükbabası Kurt Grantzow (1912-1952), Üçüncü Reich'ta SA'nın Obersturmführer'iydi. Büyük büyükbabası Walter Grantzow (1887-1952), terörist rejimin liderliğinin en yakın çevresinin bir parçasıydı ve Joseph Goebbels ile arkadaştı. O bir SS Tuğgeneraliydi ve savaş suçlusu olarak mahkum edilmişti” ifadelerine yer verdi.Şubat ayında Bild, tarihi belgelere atıfla, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un büyükbabası Waldemar Baerbock'un ateşli bir Nazi ve Wehrmacht subayı olduğunu, Mein Kampf (Kavgam) kitabını okuduğunu, rejimin güçlü bir destekçisi olduğunu ve 1944'te kendisine Hitler Askeri Liyakat Haçı verildiğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/baerbock-ve-scholz-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-konusunda-anlasamiyor-1084878432.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alman basını, robert habeck, annalena baerbock, hitler, joseph goebbels, ss subayı, üçüncü reich, bild