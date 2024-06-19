Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
06:04
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
06:17
4 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
06:34
3 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
06:47
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
07:18
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
07:31
3 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
07:47
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
08:44
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
09:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
10:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:09
33 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
11:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
12:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
13:10
8 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
13:26
1 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
13:36
4 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
13:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
14:10
4 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
14:23
5 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
14:38
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
15:05
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
16:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
16:24
1 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
16:34
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
17:08
39 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
18:00
58 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
19:00
65 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:12
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:25
5 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
20:40
4 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
21:05
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
21:21
2 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
21:35
4 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
21:49
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
22:00
46 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
23:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/alman-basini-almanya-basbakan-yardimcisinin-dedeleri-nazi-almanyasinda-subaydi-1085017691.html
Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
Sputnik Türkiye
Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in dedelerinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını yazdı. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T23:48+0300
2024-06-19T23:48+0300
dünya
alman basını
robert habeck
annalena baerbock
hitler
joseph goebbels
ss subayı
üçüncü reich
bild
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084563327_0:269:2684:1779_1920x0_80_0_0_f07d9768f69c9c43026ff0b0571c347a.jpg
Alman Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in iki dedesinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını ileri sürdü.Dergi, “Robert Habeck'in büyükbabası Kurt Grantzow (1912-1952), Üçüncü Reich'ta SA'nın Obersturmführer'iydi. Büyük büyükbabası Walter Grantzow (1887-1952), terörist rejimin liderliğinin en yakın çevresinin bir parçasıydı ve Joseph Goebbels ile arkadaştı. O bir SS Tuğgeneraliydi ve savaş suçlusu olarak mahkum edilmişti” ifadelerine yer verdi.Şubat ayında Bild, tarihi belgelere atıfla, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un büyükbabası Waldemar Baerbock'un ateşli bir Nazi ve Wehrmacht subayı olduğunu, Mein Kampf (Kavgam) kitabını okuduğunu, rejimin güçlü bir destekçisi olduğunu ve 1944'te kendisine Hitler Askeri Liyakat Haçı verildiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/baerbock-ve-scholz-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-konusunda-anlasamiyor-1084878432.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084563327_0:17:2684:2030_1920x0_80_0_0_6fed6460f8193452a9c8f73504cb9225.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alman basını, robert habeck, annalena baerbock, hitler, joseph goebbels, ss subayı, üçüncü reich, bild
alman basını, robert habeck, annalena baerbock, hitler, joseph goebbels, ss subayı, üçüncü reich, bild

Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı

23:48 19.06.2024
© AP PhotoNormandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© AP Photo
Abone ol
Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in dedelerinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını yazdı.
Alman Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in iki dedesinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını ileri sürdü.
Dergi, “Robert Habeck'in büyükbabası Kurt Grantzow (1912-1952), Üçüncü Reich'ta SA'nın Obersturmführer'iydi. Büyük büyükbabası Walter Grantzow (1887-1952), terörist rejimin liderliğinin en yakın çevresinin bir parçasıydı ve Joseph Goebbels ile arkadaştı. O bir SS Tuğgeneraliydi ve savaş suçlusu olarak mahkum edilmişti” ifadelerine yer verdi.
Şubat ayında Bild, tarihi belgelere atıfla, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un büyükbabası Waldemar Baerbock'un ateşli bir Nazi ve Wehrmacht subayı olduğunu, Mein Kampf (Kavgam) kitabını okuduğunu, rejimin güçlü bir destekçisi olduğunu ve 1944'te kendisine Hitler Askeri Liyakat Haçı verildiğini aktarmıştı.
Baerbock ve Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
POLİTİKA
'Baerbock ve Scholz, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda anlaşamıyor'
15 Haziran , 11:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала