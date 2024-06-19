https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/alman-basini-almanya-basbakan-yardimcisinin-dedeleri-nazi-almanyasinda-subaydi-1085017691.html
Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
Sputnik Türkiye
Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in dedelerinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını yazdı. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T23:48+0300
2024-06-19T23:48+0300
2024-06-19T23:48+0300
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annalena baerbock
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joseph goebbels
ss subayı
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Alman Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in iki dedesinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını ileri sürdü.Dergi, “Robert Habeck'in büyükbabası Kurt Grantzow (1912-1952), Üçüncü Reich'ta SA'nın Obersturmführer'iydi. Büyük büyükbabası Walter Grantzow (1887-1952), terörist rejimin liderliğinin en yakın çevresinin bir parçasıydı ve Joseph Goebbels ile arkadaştı. O bir SS Tuğgeneraliydi ve savaş suçlusu olarak mahkum edilmişti” ifadelerine yer verdi.Şubat ayında Bild, tarihi belgelere atıfla, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un büyükbabası Waldemar Baerbock'un ateşli bir Nazi ve Wehrmacht subayı olduğunu, Mein Kampf (Kavgam) kitabını okuduğunu, rejimin güçlü bir destekçisi olduğunu ve 1944'te kendisine Hitler Askeri Liyakat Haçı verildiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/baerbock-ve-scholz-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-konusunda-anlasamiyor-1084878432.html
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alman basını, robert habeck, annalena baerbock, hitler, joseph goebbels, ss subayı, üçüncü reich, bild
alman basını, robert habeck, annalena baerbock, hitler, joseph goebbels, ss subayı, üçüncü reich, bild
Alman basını: Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in dedelerinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını yazdı.
Alman Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in iki dedesinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını ileri sürdü.
Dergi, “Robert Habeck'in büyükbabası Kurt Grantzow (1912-1952), Üçüncü Reich'ta SA'nın Obersturmführer'iydi. Büyük büyükbabası Walter Grantzow (1887-1952), terörist rejimin liderliğinin en yakın çevresinin bir parçasıydı ve Joseph Goebbels ile arkadaştı. O bir SS Tuğgeneraliydi ve savaş suçlusu olarak mahkum edilmişti” ifadelerine yer verdi.
Şubat ayında Bild, tarihi belgelere atıfla, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un büyükbabası Waldemar Baerbock'un ateşli bir Nazi ve Wehrmacht subayı olduğunu, Mein Kampf (Kavgam) kitabını okuduğunu, rejimin güçlü bir destekçisi olduğunu ve 1944'te kendisine Hitler Askeri Liyakat Haçı verildiğini aktarmıştı.