https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/baerbock-ve-scholz-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-konusunda-anlasamiyor-1084878432.html

'Baerbock ve Scholz, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda anlaşamıyor'

'Baerbock ve Scholz, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda anlaşamıyor'

Sputnik Türkiye

"Ukrayna'nın güvende olabilmesi için Putin'in ‘360 derece' değişmesi gerekiyor" diyerek Alman dış politikasının ne derece güvenli ellerde olduğu konusunda soru... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T11:39+0300

2024-06-15T11:39+0300

2024-06-15T11:39+0300

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Alman devlet kanalı ZDF'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Berbock, bakanlığının Moskova'ya yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmak için aktif olarak çalıştığı bu dönemde Almanya'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini kabul etmeyi reddeden Başbakan Olaf Scholz ile yanlış anlaşılmalara yol açıyor.Federal hükümetin yeni yaptırım paketi üzerinde çalışmadığını iddia eden Baerbock, “Gördüğünüz gibi Dışişleri Bakanlığı yeni yaptırım paketi üzerinde çalışıyor, Başbakanlık değil" ifadelerini kullanırken, ZDF, Baerbock’un gerçeği söylemese de asıl sorunun yaptırımların sertleştirilmesine karşı duran Şansölye Olaf Scholz ile yaşanan anlaşmazlıkta yattığını vurguladı.Baerbock'un mevcut durumu yanlış, sorunlu ve imaja zarar verici olarak değerlendirdiği kaydedilirken, yeni yaptırımların bir an önce kabul edilmesini umduğu belirtildi.Uluslararası haber ajansı Reuters, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin geçtiğimiz cuma günü Rusya'ya yönelik 14. yaptırım paketi üzerindeki tartışmalarda, Almanya'nın yaptırım rejimini ihlal eden Avrupalı şirketlerin iştiraklerinin sorumluluğu konusundaki itirazları nedeniyle anlaşmaya varamadığını yazmıştı.Kaynaklar, Almanya'nın üçüncü ülkelerdeki iştirak ve ortaklarının sorumluluğuna ilişkin hükmün kendi sanayisini nasıl etkileyeceği konusunda kuşkularını dile getirdiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçtiğimiz yılki Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güvende olabilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "360 derece değişmesi" gerektiğini söylemişti.Baerbock’un bu yorumunu değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Baerbock için “Yani Putin tam olarak ne yapıyorsa onu yapmaya devam etmelidir” diye konuşmuştu.Medvedev Avrupa'nın bu kadar cahil insanlar tarafından yönetilmesinin trajikomik olduğuna değinirken, “Sayın geometri uzmanı Baerbock. Hiç şüphe yok ki öyle olacak. Biz yerimizde duruyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/almanya-abnin-rusyaya-yonelik-yaptirimlarina-iliskin-gorusmelerde-ilerlemeyi-engelliyor-1084788155.html

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almanya, annalena baerbock, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, yaptırım, avrupa birliği