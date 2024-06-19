https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/ak-partide-uc-ayakli-yeni-strateji-once-kor-noktalar-tespit-edilecek-1085015750.html

AK Parti’de üç ayaklı yeni strateji: Önce 'kör noktalar' tespit edilecek

AK Parti’de üç ayaklı yeni strateji: Önce 'kör noktalar' tespit edilecek

Sputnik Türkiye

AK Parti, seçimsiz geçecek önümüzdeki dört yıl için üç ayaklı yeni bir iletişim stratejisi hazırladı. Bu kapsamda, parti yönetimi öncelikle vatandaşla iletişim... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T20:19+0300

2024-06-19T20:19+0300

2024-06-19T20:19+0300

ak parti

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Son günlerde siyasette yaşanan yumuşama süreci şimdilik askıda kalırken, AK Parti 2028’e giderken hazırladığı üç ayaklı iletişim stratejisi ile bugüne kadar kalıplaşan bazı algıları rafa kaldırarak yeni bir süreç başlatıyor. 'Partililer arasında söylem birliği kurulacak'Hürriyet’ten Ebru Karatosun'un haberıne göre, bu kapsamda, kurulacak söylem çalışma grupları gündem oluşturacak ve akışı belirleyecek konular üzerinde duracak; partililer arasında söylem birliği kurulacak.'AK Partililer basın açıklamaları yoluyla da vatandaşlara ulaşacak' Yeni dönemde vekillerin gündem dışı, yerinden söz, sataşma, grup önerileri gibi başlıklarda her vesileyle konuşmaları sağlanacak ve basın toplantısı sıklıkları artırılacak. Gündemde olan her konu hakkında parti görüşünü dillendirecek, AK Partililer basın açıklamaları yoluyla da vatandaşlara ulaşacak.Partililer tartışma programlarına katılacakVekiller ve yöneticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir sıcak bakmadığı televizyon programlarına aktif katılım sağlayacak. Partililer tartışma programlarına katılarak parti politikalarını ve güncel konuları değerlendirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/ak-parti-sozcusu-celikten-chp-ile-ittifak-aciklamasi-bizim-ittifakimiz-cumhur-ittifaki-1084873855.html

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