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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP ile ittifak açıklaması: 'Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP ile ittifak açıklaması: 'Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin açıklama... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T09:23+0300
2024-06-15T09:25+0300
politika
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recep tayyip erdoğan
chp
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özgür özel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin, "Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı" dedi.'Bu toplumsal hafızada yara açmış bir olaydı'Çelik, Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile firari şüpheli annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Adalet Bakanlığının, T.C. ve annesi hakkında iade sürecinin başlatıldığını duyurduğunu hatırlatan Çelik şu cümleleri kaydetti:'Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesine değinerek, "Biz bunu her zaman arzuladık. Sayın Baykal zamanında da diğer zamanlarda da. Yumruklarımızla konuşacağımıza bir masa etrafında meselemizi konuşalım. Bu, şu demek değil. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı" diye konuştu.Özel'in "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" açıklamasını eleştiren Çelik, şunları kaydetti:Çelik, Özel'in sözlerine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Muhalefet etmesin demiyorum. Tabii ki muhalefet edecek. Bunun dışında bir kelime, eleştiri sözü yok mudur? Ne demek suç ortağı, kim ne suçu işlemiş? Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi programlarımız ve ilkelerimiz çerçevesinde bir siyaset yürütmüşüz. Siyasetin meşru alanı içinde, hukukun içinde bunları gerçekleştirmişiz'' ifadelerini kullandı.'Ankara'nın şehir efsanesi çoktur'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Ne konuştukları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleri. Sayın Akşener niye şimdi görüştü? Sayın Akşener genel başkanken de randevu isteseydi bu randevu verilirdi. Cumhurbaşkanı'mızın randevu vermeme gibi değerlendirmesi yoktu. Randevu söz konusu olmuş, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da o randevuyu verdi" diye konuştu.Çelik, görüşmeyle ilgili "Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?" iddialarının ortaya atıldığının hatırlatılması üzerine "Ankara'nın şehir efsanesi çoktur. Siyasi nezaketi korumak ve kişisel haklara saygı duymak zorundayız. Sayın Akşener ne açıklamışsa ona itibar etmek lazım" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği olan bir lider olduğunu kaydeden Çelik, "Abdullah Gül ile de görüştü mü?" sorusuna karşılık, Erdoğan ile Gül'ün diyaloğunun hiç kesilmediğini belirterek şu yanıtı verdi:'CHP ilk defa Avrupalı bir sosyal demokrat parti gibi davrandı'AK Parti Sözcüsü Çelik, DEVA ve Gelecek partilerinden milletvekillerinin AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin soruyu, "Çeşitli şeyler konuşuluyor. Sadece o parti, bu parti meselesi değil. Belli ilkeler, prensipler var, yani bunlara bakılır. İlla bu meseleye sayımızı artırma gözüyle bakmayız. Biz belli bir çerçevede siyaset yapıyoruz. Sonuç olarak bir merkez partisiyiz ve bu merkez değerlerini güçlendirmek üzere siyaset yapıyoruz. Bu gözle bakıyoruz meseleye. Tabii ahlaki, siyasi kriterler var. Bu çerçevede değerlendirilir" şeklinde yanıtladı.AK Parti'nin siyasi cemaat ve şirkete dönüşmekten uzak durduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:'Bizim işimiz canları yaşatmak, yok etmek değil'"Sokak hayvanlarının uyutulması meselesine karşı çok ciddi bir hassasiyet oluştu. Böyle bir gündeminiz var mı?" sorusu üzerine Çelik, sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirlere yönelik çalışmayı Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yürüttüğünü ve geçen gün yayınladığı mesajında çalışmayı tamamladığını söylediğini ancak tamamlanan taslak üzerinde henüz geniş katılımlı bir toplantı yapmadıklarını kaydetti.Çelik, aynı gezegende aynı kaderi paylaştıkları her canın aziz olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:'F-16'lar konusunda iyi bir noktadayız'ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in bir röportajındaki "Türkiye Batı'ya yöneldi ve NATO genişlemesi, F-16 satış anlaşması sonrası Batı'yla ilişkiler artık çok hızlı bir şekilde daha da gelişiyor, gelişecek. Batı'ya demir attı. Amerika-Türkiye ilişkileri de hiç olmadığı kadar güçlü" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Çelik, "O üst başlık yanlış. Yani 'Türkiye Batı'ya demir attı' değil de 'Batı Türkiye'yi doğru anlamaya başladı' diye o üst başlığı atmak lazım. Tabi Sayın Büyükelçi kendi zaviyesinden onu o şekilde söyleyecek'' dedi.Çelik, "F-16'lar konusunda iyi bir noktadayız. Yani sorun büyük oranda bitmiş durumda. Ama tabii üzüntü verici olan tam tersi önceki yaşanan süreçti. Bir NATO müttefiğinin güvenliğinin birtakım müzakerelere, süreçlere bağlanmasıydı. Bu yanlıştı. Tam tersine Türkiye tekrar Batı'ya döndü değil, Batı Türkiye'yi doğru anlamıyordu. Yani NATO'da müttefiksiniz. İşte bugün G7'de yan yana oturuyorsunuz. Sayın Biden ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Bütün bu tablonun içinde şimdiye kadarı neyle izah edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.'Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız'"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında, 'Suriye devletiyle ilişki geliştirip teröre karşı ortak operasyan yapılmalı' gibi bir cümle kurmuştu" hatırlatması üzerine Çelik, "Sayın Bahçeli'nin açıklaması tabii ki son derece doğrudur. Biz çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bu terör örgütleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Bizim de milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Suriye ile bizim için ortak bir tehdittir. Dolayısıyla bu meselenin beraber halledilmesi ve buranın terörden arındırılması son derece doğrudur" dedi.Çelik, "Orada bir trafik gelişir mi?" sorusunu, "Bu trafik şimdi istihbarat düzeyinde sürüyor. Fakat bunun dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyine gelmesi için daha vakit var. Olgunlaşması lazım" diye yanıtladı.
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP ile ittifak açıklaması: 'Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'

09:23 15.06.2024 (güncellendi: 09:25 15.06.2024)
© AA / Fatih Kurt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AA / Fatih Kurt
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin, "Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı" dedi.

'Bu toplumsal hafızada yara açmış bir olaydı'

Çelik, Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile firari şüpheli annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Adalet Bakanlığının, T.C. ve annesi hakkında iade sürecinin başlatıldığını duyurduğunu hatırlatan Çelik şu cümleleri kaydetti:
Bu toplumsal hafızada yara açmış bir olaydı, inşallah normal yargı sürecine girmesi için gereken sonuç elde edilmiş olur. Hukukun işlemesi önemli. Bu tip olaylarda siyasetten bir değerlendirme beklenir ama siyasetin hukukun işlemesi konusunda hassasiyetle yürümesi, mesafeyi koruması lazım. Toplumsal hassasiyet tabii ki önemli. Olayın haberlerden izlediğimiz kadarki üzüntü verici tarafları çok fazla. Netice itibarıyla hukuk işlesin. Bizim arzumuz burada nedir? Birisi hukuktan kaçıyor, bu da toplumsal hafızada büyük bir yara oluşturdu. Bunun giderilmesi bakımından hukukun işlemesine imkan verecek bir sonucun doğmasını sağlar bu iade.

'Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesine değinerek, "Biz bunu her zaman arzuladık. Sayın Baykal zamanında da diğer zamanlarda da. Yumruklarımızla konuşacağımıza bir masa etrafında meselemizi konuşalım. Bu, şu demek değil. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı" diye konuştu.
Özel'in "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" açıklamasını eleştiren Çelik, şunları kaydetti:
Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı olarak iadeiziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra Cumhur İttifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye 'suç ortağı' ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi geldiniz?
Çelik, Özel'in sözlerine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Muhalefet etmesin demiyorum. Tabii ki muhalefet edecek. Bunun dışında bir kelime, eleştiri sözü yok mudur? Ne demek suç ortağı, kim ne suçu işlemiş? Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi programlarımız ve ilkelerimiz çerçevesinde bir siyaset yürütmüşüz. Siyasetin meşru alanı içinde, hukukun içinde bunları gerçekleştirmişiz'' ifadelerini kullandı.

'Ankara'nın şehir efsanesi çoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Ne konuştukları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleri. Sayın Akşener niye şimdi görüştü? Sayın Akşener genel başkanken de randevu isteseydi bu randevu verilirdi. Cumhurbaşkanı'mızın randevu vermeme gibi değerlendirmesi yoktu. Randevu söz konusu olmuş, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da o randevuyu verdi" diye konuştu.
Çelik, görüşmeyle ilgili "Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?" iddialarının ortaya atıldığının hatırlatılması üzerine "Ankara'nın şehir efsanesi çoktur. Siyasi nezaketi korumak ve kişisel haklara saygı duymak zorundayız. Sayın Akşener ne açıklamışsa ona itibar etmek lazım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği olan bir lider olduğunu kaydeden Çelik, "Abdullah Gül ile de görüştü mü?" sorusuna karşılık, Erdoğan ile Gül'ün diyaloğunun hiç kesilmediğini belirterek şu yanıtı verdi:
Çok önemli görevlerde bulundu, deneyimli bir devlet adamı. Zaman zaman bir araya geldiklerini, sohbet ettiklerini biliyoruz. Abdullah Bey hepimizin saygı duyduğu bir büyüğümüz. Partimizin kurucularından. Partimizden başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptı. Gençlik yıllarından beri tanışıyorlar, beraber yürüdükleri bir yol var zaten. O hukuk, her türlü siyasi tartışmanın üstünde ve hem Cumhurbaşkanı'mız hem Gül tarafından titizlikle korunuyor. Zaman zaman ilişki seyrelebilir zaman zaman güçlenebilir. Ne görüştükleri Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Abdullah Bey'in takdirindedir.

'CHP ilk defa Avrupalı bir sosyal demokrat parti gibi davrandı'

AK Parti Sözcüsü Çelik, DEVA ve Gelecek partilerinden milletvekillerinin AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin soruyu, "Çeşitli şeyler konuşuluyor. Sadece o parti, bu parti meselesi değil. Belli ilkeler, prensipler var, yani bunlara bakılır. İlla bu meseleye sayımızı artırma gözüyle bakmayız. Biz belli bir çerçevede siyaset yapıyoruz. Sonuç olarak bir merkez partisiyiz ve bu merkez değerlerini güçlendirmek üzere siyaset yapıyoruz. Bu gözle bakıyoruz meseleye. Tabii ahlaki, siyasi kriterler var. Bu çerçevede değerlendirilir" şeklinde yanıtladı.
AK Parti'nin siyasi cemaat ve şirkete dönüşmekten uzak durduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:
Özgür Bey'le ilgili olarak bu 'suç ortağı' ifadesi bir sürü şüpheyi doğurdu. Ama seçimden bu tarafa daha merkez siyasetine dönük bir siyasi tutum geliştirdikleri için bunu toplam Türk siyasetinin faydasına buldum. Belki de sadece 3 ay, bu 'suç ortağı' ifadesine kadar ilk defa CHP, Avrupalı bir sosyal demokrat parti gibi davrandı. Daha merkeze yakınlaşmaya çalışan bir tutum içinde olmasını ben Türkiye'nin faydasına görürüm.

'Bizim işimiz canları yaşatmak, yok etmek değil'

"Sokak hayvanlarının uyutulması meselesine karşı çok ciddi bir hassasiyet oluştu. Böyle bir gündeminiz var mı?" sorusu üzerine Çelik, sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirlere yönelik çalışmayı Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yürüttüğünü ve geçen gün yayınladığı mesajında çalışmayı tamamladığını söylediğini ancak tamamlanan taslak üzerinde henüz geniş katılımlı bir toplantı yapmadıklarını kaydetti.
Çelik, aynı gezegende aynı kaderi paylaştıkları her canın aziz olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

Bir şekilde cana kastetmek üzere bir hazırlık içesindeymişiz gibi bunun algılanmasından fevkalade üzüntü duyarım. Ama geçen gün şöyle bir tablo gördüm. Evladı sokak hayvanları kovaladığı için kaçarken bir aracın altında kalan bir baba ve yan tarafta da sokak hayvanlarının canına bir sıkıntı gelmesin diyen bir dernek yetkilisi. Şimdi burada o babanın acısı karşısında söylenecek hiçbir şey yok. Öbür tarafta tabii ki insan canı azizdir ama insan bu gezegende bir sürü canlıyla paylaşıyor bunu, onların canı da azizdir. Bununla ilgili yapılabileceğin en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz canları yaşatmak, yok etmek değil. Dolayısıyla o taslakta nasıl bir eylem planı çıkmış gördüğümüzde değerlendirmemizi yapacağız.

'F-16'lar konusunda iyi bir noktadayız'

ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in bir röportajındaki "Türkiye Batı'ya yöneldi ve NATO genişlemesi, F-16 satış anlaşması sonrası Batı'yla ilişkiler artık çok hızlı bir şekilde daha da gelişiyor, gelişecek. Batı'ya demir attı. Amerika-Türkiye ilişkileri de hiç olmadığı kadar güçlü" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Çelik, "O üst başlık yanlış. Yani 'Türkiye Batı'ya demir attı' değil de 'Batı Türkiye'yi doğru anlamaya başladı' diye o üst başlığı atmak lazım. Tabi Sayın Büyükelçi kendi zaviyesinden onu o şekilde söyleyecek'' dedi.
Çelik, "F-16'lar konusunda iyi bir noktadayız. Yani sorun büyük oranda bitmiş durumda. Ama tabii üzüntü verici olan tam tersi önceki yaşanan süreçti. Bir NATO müttefiğinin güvenliğinin birtakım müzakerelere, süreçlere bağlanmasıydı. Bu yanlıştı. Tam tersine Türkiye tekrar Batı'ya döndü değil, Batı Türkiye'yi doğru anlamıyordu. Yani NATO'da müttefiksiniz. İşte bugün G7'de yan yana oturuyorsunuz. Sayın Biden ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Bütün bu tablonun içinde şimdiye kadarı neyle izah edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

'Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız'

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında, 'Suriye devletiyle ilişki geliştirip teröre karşı ortak operasyan yapılmalı' gibi bir cümle kurmuştu" hatırlatması üzerine Çelik, "Sayın Bahçeli'nin açıklaması tabii ki son derece doğrudur. Biz çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bu terör örgütleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Bizim de milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Suriye ile bizim için ortak bir tehdittir. Dolayısıyla bu meselenin beraber halledilmesi ve buranın terörden arındırılması son derece doğrudur" dedi.
Çelik, "Orada bir trafik gelişir mi?" sorusunu, "Bu trafik şimdi istihbarat düzeyinde sürüyor. Fakat bunun dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyine gelmesi için daha vakit var. Olgunlaşması lazım" diye yanıtladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
POLİTİKA
AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhur İttifakı açıklamasına yanıt: 'Saygısız bir siyasi saldırganlık'
13 Haziran , 16:03
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