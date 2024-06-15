https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/ak-parti-sozcusu-celikten-chp-ile-ittifak-aciklamasi-bizim-ittifakimiz-cumhur-ittifaki-1084873855.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP ile ittifak açıklaması: 'Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP ile ittifak açıklaması: 'Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin açıklama... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T09:23+0300

2024-06-15T09:23+0300

2024-06-15T09:25+0300

politika

ak parti

ömer çelik

recep tayyip erdoğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

meral akşener

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin, "Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı" dedi.'Bu toplumsal hafızada yara açmış bir olaydı'Çelik, Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile firari şüpheli annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Adalet Bakanlığının, T.C. ve annesi hakkında iade sürecinin başlatıldığını duyurduğunu hatırlatan Çelik şu cümleleri kaydetti:'Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesine değinerek, "Biz bunu her zaman arzuladık. Sayın Baykal zamanında da diğer zamanlarda da. Yumruklarımızla konuşacağımıza bir masa etrafında meselemizi konuşalım. Bu, şu demek değil. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı" diye konuştu.Özel'in "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" açıklamasını eleştiren Çelik, şunları kaydetti:Çelik, Özel'in sözlerine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Muhalefet etmesin demiyorum. Tabii ki muhalefet edecek. Bunun dışında bir kelime, eleştiri sözü yok mudur? Ne demek suç ortağı, kim ne suçu işlemiş? Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi programlarımız ve ilkelerimiz çerçevesinde bir siyaset yürütmüşüz. Siyasetin meşru alanı içinde, hukukun içinde bunları gerçekleştirmişiz'' ifadelerini kullandı.'Ankara'nın şehir efsanesi çoktur'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Ne konuştukları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleri. Sayın Akşener niye şimdi görüştü? Sayın Akşener genel başkanken de randevu isteseydi bu randevu verilirdi. Cumhurbaşkanı'mızın randevu vermeme gibi değerlendirmesi yoktu. Randevu söz konusu olmuş, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da o randevuyu verdi" diye konuştu.Çelik, görüşmeyle ilgili "Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?" iddialarının ortaya atıldığının hatırlatılması üzerine "Ankara'nın şehir efsanesi çoktur. Siyasi nezaketi korumak ve kişisel haklara saygı duymak zorundayız. Sayın Akşener ne açıklamışsa ona itibar etmek lazım" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği olan bir lider olduğunu kaydeden Çelik, "Abdullah Gül ile de görüştü mü?" sorusuna karşılık, Erdoğan ile Gül'ün diyaloğunun hiç kesilmediğini belirterek şu yanıtı verdi:'CHP ilk defa Avrupalı bir sosyal demokrat parti gibi davrandı'AK Parti Sözcüsü Çelik, DEVA ve Gelecek partilerinden milletvekillerinin AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin soruyu, "Çeşitli şeyler konuşuluyor. Sadece o parti, bu parti meselesi değil. Belli ilkeler, prensipler var, yani bunlara bakılır. İlla bu meseleye sayımızı artırma gözüyle bakmayız. Biz belli bir çerçevede siyaset yapıyoruz. Sonuç olarak bir merkez partisiyiz ve bu merkez değerlerini güçlendirmek üzere siyaset yapıyoruz. Bu gözle bakıyoruz meseleye. Tabii ahlaki, siyasi kriterler var. Bu çerçevede değerlendirilir" şeklinde yanıtladı.AK Parti'nin siyasi cemaat ve şirkete dönüşmekten uzak durduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:'Bizim işimiz canları yaşatmak, yok etmek değil'"Sokak hayvanlarının uyutulması meselesine karşı çok ciddi bir hassasiyet oluştu. Böyle bir gündeminiz var mı?" sorusu üzerine Çelik, sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirlere yönelik çalışmayı Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yürüttüğünü ve geçen gün yayınladığı mesajında çalışmayı tamamladığını söylediğini ancak tamamlanan taslak üzerinde henüz geniş katılımlı bir toplantı yapmadıklarını kaydetti.Çelik, aynı gezegende aynı kaderi paylaştıkları her canın aziz olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:'F-16'lar konusunda iyi bir noktadayız'ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in bir röportajındaki "Türkiye Batı'ya yöneldi ve NATO genişlemesi, F-16 satış anlaşması sonrası Batı'yla ilişkiler artık çok hızlı bir şekilde daha da gelişiyor, gelişecek. Batı'ya demir attı. Amerika-Türkiye ilişkileri de hiç olmadığı kadar güçlü" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Çelik, "O üst başlık yanlış. Yani 'Türkiye Batı'ya demir attı' değil de 'Batı Türkiye'yi doğru anlamaya başladı' diye o üst başlığı atmak lazım. Tabi Sayın Büyükelçi kendi zaviyesinden onu o şekilde söyleyecek'' dedi.Çelik, "F-16'lar konusunda iyi bir noktadayız. Yani sorun büyük oranda bitmiş durumda. Ama tabii üzüntü verici olan tam tersi önceki yaşanan süreçti. Bir NATO müttefiğinin güvenliğinin birtakım müzakerelere, süreçlere bağlanmasıydı. Bu yanlıştı. Tam tersine Türkiye tekrar Batı'ya döndü değil, Batı Türkiye'yi doğru anlamıyordu. Yani NATO'da müttefiksiniz. İşte bugün G7'de yan yana oturuyorsunuz. Sayın Biden ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Bütün bu tablonun içinde şimdiye kadarı neyle izah edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.'Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız'"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında, 'Suriye devletiyle ilişki geliştirip teröre karşı ortak operasyan yapılmalı' gibi bir cümle kurmuştu" hatırlatması üzerine Çelik, "Sayın Bahçeli'nin açıklaması tabii ki son derece doğrudur. Biz çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bu terör örgütleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Bizim de milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Suriye ile bizim için ortak bir tehdittir. Dolayısıyla bu meselenin beraber halledilmesi ve buranın terörden arındırılması son derece doğrudur" dedi.Çelik, "Orada bir trafik gelişir mi?" sorusunu, "Bu trafik şimdi istihbarat düzeyinde sürüyor. Fakat bunun dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyine gelmesi için daha vakit var. Olgunlaşması lazım" diye yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ak-partiden-ozgur-ozelin-cumhur-ittifaki-aciklamasina-yanit-saygisiz-bir-siyasi-saldirganlik-1084809377.html

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