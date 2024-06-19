https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/2024-copa-america-basliyor-super-ligden-3-futbolcu-mucadele-edecek-1084998675.html

2024 Copa America başlıyor: Süper Lig'den 3 futbolcu mücadele edecek

2024 Copa America başlıyor: Süper Lig'den 3 futbolcu mücadele edecek

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde yapılacak 2024 Copa America, yarın gece başlayacak ve 14 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T11:48+0300

2024-06-19T11:48+0300

2024-06-19T11:48+0300

spor

copa amerika

copa america

brezilya

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futbol

güney amerika

güney amerika kupası

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa düzenlenecek.ABD'nin 14 farklı şehrinde 20 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuvada 4 farklı grupta 16 takım şampiyonluk için mücadele edecek.Güney Amerika'dan katılacak 10 takımın yanı sıra CONCACAF'tan Jamaika, Meksika, Panama, ABD, Kanada ve Kosta Rika yer alacak.Şampiyonada açılış maçı son şampiyon Arjantin ile Kanada arasında 21 Haziran Perşembe TSİ 03.00'te oynanacak.Grup maçları 2 Temmuz'da sona erecek, çeyrek final turu ise 4 Temmuz'da başlayacak. Turnuvada 9-10 Temmuz'da yarı final maçları oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler çeyrek finale yükselecek.En çok kazanan Uruguay ve Arjantin1916 yılından itibaren düzenlenen Copa America'da Uruguay 'ilk şampiyon' unvanını elinde bulundururken, 2011'de son kez mutlu sona ulaştı. Koronavirüs sebebiyle 1 yıl gecikmeli 2021 yılında yapılan son turnuvada ise Arjantin, kupayı müzesine götürdü. Tangocular, finalde Brezilya'yı 1-0 yenerek 28 yıllık hasreti de sonlandırmıştı. Uruguay ve Arjantin 15'er kez kupanın sahibi olurken, bu iki ülkeyi 9 kez ile Brezilya takip ediyor.14 farklı stadyum2024 Copa America'da müsabakalar toplam 14 stadyumda oynanacak. 10 farklı eyalette yer alan statlar şunlar:AT&T Stadium, Q2 Stadium, NRG Stadium (Teksas), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), East Rutherford (New Jersey), SoFi Stadium, Levi's Stadium (California), State Farm Stadium (Arizona), Allegiant Stadium (Nevada), Arrowhead Stadium (Missouri), Children's Mercy Park (Kansas), Hard Rock Stadium, Inter&Co Stadium (Florida).Süper Lig'den 3 futbolcuTurnuvada Süper Lig'den 3 futbolcu ter dökecek. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sezonu Kasımpaşa'da geçiren Ekvadorlu Jackson Porozo ve MKE Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Jamaikalı Renaldo Cephas, ülkeleri adına forma giyecek.2024 Copa America'da gruplar şöyle:A Grubu: Arjantin, Kanada, Peru, ŞiliB Grubu: Venezuela, Jamaika, Ekvador, MeksikaC Grubu: Uruguay, ABD, Panama, BolivyaD Grubu: Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Kosta Rika

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/arda-guler-ve-mert-muldur-ilk-maclarin-en-iyi-golu-kategorisinde-aday-gosterildi-1084993955.html

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