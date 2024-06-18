https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rusya-disisleri-rusya-nato-tehditleri-nedeniyle-nukleer-doktrinine-aciklik-getirebilir-1084973770.html
Rusya Dışişleri: Rusya, NATO tehditleri nedeniyle nükleer doktrinine açıklık getirebilir
Rusya Dışişleri: Rusya, NATO tehditleri nedeniyle nükleer doktrinine açıklık getirebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın NATO tehditleri nedeniyle nükleer doktrinine açıklık getirebileceğini belirtti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T19:28+0300
2024-06-18T19:28+0300
2024-06-18T19:27+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
nato genel sekreteri jens stoltenberg
nükleer başlık
tehdit
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ‘NATO ülkelerinin nükleer başlıklarını alarma geçirmeyi tartıştıkları’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Ryabkov, Rusya'nın NATO'dan gelen tehditler nedeniyle nükleer doktrinindeki bazı parametrelere açıklık getirebileceğini söyledi.Ryabkov, “Özel askeri operasyon sırasında kazanılan ve bu operasyonla bağlantılı olarak kolektif Batı'nın davranış modelinin analizi de dahil olmak üzere son dönemdeki deneyimler, hem askeri doktrinde hem de ‘Nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinde’ açıklanan durumlar için geçerli olan bazı parametrelerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini gösteriyor” dedi.Rus diplomat, bu tür açıklamaların tehdit unsuru içerdiğini ve nükleer doktrinin netleştirilmesine yönelik çalışmaların halihazırda sürdüğünü belirterek, "Bu çalışmalara yönelik herhangi bir zaman dilimine, aralığına veya programına ilişkin bilgi vermeye hazır değilim. Her halükarda, herkes bu konuya son derece sorumlu bir şekilde yaklaştığımızı anlamalı” diye konuştu.Ryabkov, nükleer bileşenden sorumlu Rus uzmanların bu çalışmanın sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlamayı amaçladığını da sözlerine ekledi.Dahaönce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demeçte, NATO ülkelerinin nükleer başlıklarını alarma geçirmeyi tartıştıklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/nato-nukleer-savas-basliklarini-alarma-gecirmeyi-tartisiyor-1084917935.html
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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nükleer başlık, tehdit, telegraph, batı
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nükleer başlık, tehdit, telegraph, batı
Rusya Dışişleri: Rusya, NATO tehditleri nedeniyle nükleer doktrinine açıklık getirebilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın NATO tehditleri nedeniyle nükleer doktrinine açıklık getirebileceğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ‘NATO ülkelerinin nükleer başlıklarını alarma geçirmeyi tartıştıkları’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Ryabkov, Rusya'nın NATO'dan gelen tehditler nedeniyle nükleer doktrinindeki bazı parametrelere açıklık getirebileceğini söyledi.
Ryabkov, “Özel askeri operasyon sırasında kazanılan ve bu operasyonla bağlantılı olarak kolektif Batı'nın davranış modelinin analizi de dahil olmak üzere son dönemdeki deneyimler, hem askeri doktrinde hem de ‘Nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinde’ açıklanan durumlar için geçerli olan bazı parametrelerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini gösteriyor” dedi.
Rus diplomat, bu tür açıklamaların tehdit unsuru içerdiğini ve nükleer doktrinin netleştirilmesine yönelik çalışmaların halihazırda sürdüğünü belirterek, "Bu çalışmalara yönelik herhangi bir zaman dilimine, aralığına veya programına ilişkin bilgi vermeye hazır değilim. Her halükarda, herkes bu konuya son derece sorumlu bir şekilde yaklaştığımızı anlamalı” diye konuştu.
Ryabkov, nükleer bileşenden sorumlu Rus uzmanların bu çalışmanın sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlamayı amaçladığını da sözlerine ekledi.
Dahaönce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demeçte, NATO ülkelerinin nükleer başlıklarını alarma geçirmeyi tartıştıklarını ifade etmişti.