https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/nato-nukleer-savas-basliklarini-alarma-gecirmeyi-tartisiyor-1084917935.html

NATO, nükleer savaş başlıklarını alarma geçirmeyi tartışıyor

NATO, nükleer savaş başlıklarını alarma geçirmeyi tartışıyor

Sputnik Türkiye

İttifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demeçte, NATO ülkelerinin nükleer başlıklarını alarma geçirmeyi... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T10:06+0300

2024-06-17T10:06+0300

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nükleer silah

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Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanabilmesinin gerekli olduğunu savunan Stoltenberg, demecinde, “Kaç nükleer savaş başlığının alarmda olması gerektiği konusunda operasyonel ayrıntılara girmeyeceğim, ancak bu konularda istişareded bulunmamız gerekiyor. Yaptığımız da tam olarak bu” dedi.Stoltenberg, NATO’nun, Kuzey Atlantik İttifakı'nın düşmanlarına doğrudan bir mesaj göndermesi gerektiğinin altını çizdiği demecinde, Çin'in aktif bir şekilde nükleer cephaneliğini geliştirdiğini ve 2030'ların başında bu sayının bin savaş başlığına ulaşacağını tahmin ettiğini de vurgularken, “Bu da çok da uzak olmayan bir gelecekte NATO'nun daha önce karşılaşmadığı bir durumla, yani Çin ve Rusya gibi iki potansiyel nükleer silahlı düşmanla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Ve elbette bunun sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.NATO'ya bağlı silahlı kuvvetlerin farklı kollarında 500 bin personelin hazır vaziyette olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Açık ara farkla dünyanın en güçlü askeri gücüyüz. Dünyadaki askeri gücün yüzde 50'sini temsil ediyoruz ve elbette tüm müttefikleri savunabilecek kabiliyetlere sahibiz" şeklinde konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Moskova'nın Batı’nın aksine nükleer silah konusunu gündeme getirmediğine dikkat çekmiş, kitle imha silahlarının kullanımı konusunun hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusyadaki-nukleer-tatbikat-ikinci-asamada-iskender-taktik-fuze-sistemleri-sahnede-1084753839.html

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