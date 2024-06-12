https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/macaristan-natonun-ukrayna-misyonuna-katilmayacak-ama-engel-de-olmayacak-1084762654.html

Macaristan, NATO’nun Ukrayna misyonuna katılmayacak ama engel de olmayacak

Macaristan, NATO’nun Ukrayna misyonuna katılmayacak ama engel de olmayacak

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan’ın Ukrayna’ya yardım misyonuna katılmayacağını, ama ittifaka engel olmayacağını belirtti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T14:02+0300

2024-06-12T14:02+0300

2024-06-12T14:00+0300

dünya

nato

jens stoltenberg

macaristan

viktor orban

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082827788_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b1277e2ab2f40aff482b1d79dad398fd.jpg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Macaristan Başbakanı, ülkesinin Ukrayna’ya yardım koordinasyon çabalarına katılmayacağını net bir şekilde belirtti. Ben bu duruşu kabul ettim. Macaristan’ın Ukrayna’ya destek çabalarına katılmama şartları konusunda anlaşmaya vardığımız için de memnunum. Macaristan temsilcileri bu tür faaliyete katılmayacak, Macaristan’ın kaynakları bu yönde kullanılmayacak” açıklamada bulundu.NATO ve Macaristan arasında varılan anlaşmanın, bu ülkenin ittifaka bu konuda kararlar almasına engel olmayacağını öngördüğü kaydedildi.Öte yandan Macaritan Başbakanı Orban, görüşmelerde Stoltenberg’den gereken garantiler aldığını kaydederek, “Genel Sekreterden, NATO kuralları ve gelenekleri uyarınca, ittifak toprakları dışındaki tüm NATO askeri eylemlerinin yalnızca gönüllü olabileceğini doğrulamasını istedim” dedi.Orban, Stoltenberg’in bu duruşu doğruladığını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/berlinin-kieve-rusyaya-karsi-alman-silahlarini-kullanma-iznine-natodan-tam-destek-1084756638.html

macaristan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, jens stoltenberg, macaristan, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi