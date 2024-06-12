https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/macaristan-natonun-ukrayna-misyonuna-katilmayacak-ama-engel-de-olmayacak-1084762654.html
Macaristan, NATO’nun Ukrayna misyonuna katılmayacak ama engel de olmayacak
Macaristan, NATO’nun Ukrayna misyonuna katılmayacak ama engel de olmayacak
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan’ın Ukrayna’ya yardım misyonuna katılmayacağını, ama ittifaka engel olmayacağını belirtti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T14:02+0300
2024-06-12T14:02+0300
2024-06-12T14:00+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Macaristan Başbakanı, ülkesinin Ukrayna’ya yardım koordinasyon çabalarına katılmayacağını net bir şekilde belirtti. Ben bu duruşu kabul ettim. Macaristan’ın Ukrayna’ya destek çabalarına katılmama şartları konusunda anlaşmaya vardığımız için de memnunum. Macaristan temsilcileri bu tür faaliyete katılmayacak, Macaristan’ın kaynakları bu yönde kullanılmayacak” açıklamada bulundu.NATO ve Macaristan arasında varılan anlaşmanın, bu ülkenin ittifaka bu konuda kararlar almasına engel olmayacağını öngördüğü kaydedildi.Öte yandan Macaritan Başbakanı Orban, görüşmelerde Stoltenberg’den gereken garantiler aldığını kaydederek, “Genel Sekreterden, NATO kuralları ve gelenekleri uyarınca, ittifak toprakları dışındaki tüm NATO askeri eylemlerinin yalnızca gönüllü olabileceğini doğrulamasını istedim” dedi.Orban, Stoltenberg’in bu duruşu doğruladığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/berlinin-kieve-rusyaya-karsi-alman-silahlarini-kullanma-iznine-natodan-tam-destek-1084756638.html
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nato, jens stoltenberg, macaristan, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi
nato, jens stoltenberg, macaristan, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi
Macaristan, NATO’nun Ukrayna misyonuna katılmayacak ama engel de olmayacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan’ın Ukrayna’ya yardım misyonuna katılmayacağını, ama ittifaka engel olmayacağını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Macaristan Başbakanı, ülkesinin Ukrayna’ya yardım koordinasyon çabalarına katılmayacağını net bir şekilde belirtti. Ben bu duruşu kabul ettim. Macaristan’ın Ukrayna’ya destek çabalarına katılmama şartları konusunda anlaşmaya vardığımız için de memnunum. Macaristan temsilcileri bu tür faaliyete katılmayacak, Macaristan’ın kaynakları bu yönde kullanılmayacak” açıklamada bulundu.
NATO ve Macaristan arasında varılan anlaşmanın, bu ülkenin ittifaka bu konuda kararlar almasına engel olmayacağını öngördüğü kaydedildi.
Öte yandan Macaritan Başbakanı Orban, görüşmelerde Stoltenberg’den gereken garantiler aldığını kaydederek, “Genel Sekreterden, NATO kuralları ve gelenekleri uyarınca, ittifak toprakları dışındaki tüm NATO askeri eylemlerinin yalnızca gönüllü olabileceğini doğrulamasını istedim” dedi.
Orban, Stoltenberg’in bu duruşu doğruladığını ekledi.