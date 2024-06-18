https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/korsan-taksi-ile-trafik-polisi-carpisti-3u-polis-6-kisi-yaralandi-1084958345.html

Korsan taksi ile trafik polisi çarpıştı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Korsan taksi ile trafik polisi çarpıştı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Beylikdüzü’nde cadde üzerinde seyreden trafik ekibi ile kırmızı ışıkta geçen korsan taksi kavşakta çarpıştı. Kazada, 3’ü polis ve 2’si çocuk toplamda 6 kişi... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T12:48+0300

2024-06-18T12:48+0300

2024-06-18T12:48+0300

yaşam

kaza

korsan taksi

beylikdüzü

trafik polisi

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Dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, polis otosuyla seyir halinde olan Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görevli polis memuru O.B.B., kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen K.D. idaresindeki korsan taksi ile çarpıştı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen polis otosundaki memurlar O.B.B., S.A. ve kadın memur M.S.Y. yaralandı.Korsan taksi sürücüsü K.D yara almadan kurtulurken, aracında olan H.G. ve çocukları S.G.K. ile A.K.K. yaralandı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.2’si çocuk, 3’ü polis 6 kişi yaralandıOlayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, korsan taksideki kadını, 2 çocuğunu ve hafif yaralı memur O.B.B.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.Diğer iki yaralı memur ise ticari taksiyle ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.Memurlardan S.A.’nın kolunun parçalı şekilde kırıldığı, kadın memur M.Y.’nin de yüzünün çizildiği, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.400 lira karşılığından anlaşmışlarÖte yandan çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaralı kadın yolcu H.G.’nin de sözlü ifadesine başvuran polis, internetten ulaştığı K.D. ile 400 lira karşılığında kendisini Bahçelievler’den Beylikdüzü’ne götürmek için anlaştığını ve aracın korsan taksi olduğunu belirtti.Bunun üzerine polis ekipleri, aracı trafikten 60 gün süreyle men etti.Hem sürücüye hem yolcusuna ceza kesildiİkinci kez yakalandığı öğrenilen sürücü K.D.’ye ise “korsan taşımacılık” maddesinden 64 bin 466 lira, kadın yolcu H.G.’ye ise “Korsan taşımacılıkla yolculuk yapmak” maddesinden 2 bin 143 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan K.D. “Birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma” suçundan adliyeye sevk edildi.

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beylikdüzü

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kaza, korsan taksi, beylikdüzü, trafik polisi