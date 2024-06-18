https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/taksimde-silahli-saldiri-4-saldirgan-kursun-yagdirdi----1084956827.html
Taksim'de silahlı saldırı: 4 saldırgan kurşun yağdırdı
Taksim'de silahlı saldırı: 4 saldırgan kurşun yağdırdı
Sputnik Türkiye
Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T12:11+0300
2024-06-18T12:11+0300
2024-06-18T12:13+0300
türkiye
taksim
silahlı saldırı
adliye
kasten yaralama
tutuklama
mekan sarıkaya
kavga
silahlı kavga
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Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından yakalandı.Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı.Sokakta kaçmaya çalışan, karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/mardinde-esini-ve-3-yasindaki-cocugunu-silahla-olduren-polis-intihar-etti-1084918717.html
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taksim, silahlı saldırı, adliye, kasten yaralama, tutuklama, mekan sarıkaya, kavga, silahlı kavga
taksim, silahlı saldırı, adliye, kasten yaralama, tutuklama, mekan sarıkaya, kavga, silahlı kavga
Taksim'de silahlı saldırı: 4 saldırgan kurşun yağdırdı
12:11 18.06.2024 (güncellendi: 12:13 18.06.2024)
Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun yağdırdı.
Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından yakalandı.
Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı.
Sokakta kaçmaya çalışan, karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.
Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.