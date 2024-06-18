https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/taksimde-silahli-saldiri-4-saldirgan-kursun-yagdirdi----1084956827.html

Taksim'de silahlı saldırı: 4 saldırgan kurşun yağdırdı

Taksim'de silahlı saldırı: 4 saldırgan kurşun yağdırdı

Sputnik Türkiye

Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T12:11+0300

2024-06-18T12:11+0300

2024-06-18T12:13+0300

türkiye

taksim

silahlı saldırı

adliye

kasten yaralama

tutuklama

mekan sarıkaya

kavga

silahlı kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084956040_0:694:1179:1357_1920x0_80_0_0_840e93523c6d06ecbef352ad91c21bc2.jpg

Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından yakalandı.Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı.Sokakta kaçmaya çalışan, karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/mardinde-esini-ve-3-yasindaki-cocugunu-silahla-olduren-polis-intihar-etti-1084918717.html

türkiye

taksim

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksim, silahlı saldırı, adliye, kasten yaralama, tutuklama, mekan sarıkaya, kavga, silahlı kavga