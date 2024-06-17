https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/fransa-medyasi-ukraynalilar-isvicredeki-basarisizliktan-zelenskiyin-ofisini-sucluyor-1084924183.html

Fransa medyası: Ukraynalılar, İsviçre’deki başarısızlıktan Zelenskiy’in ofisini suçluyor

Fransa medyası: Ukraynalılar, İsviçre’deki başarısızlıktan Zelenskiy’in ofisini suçluyor

Sputnik Türkiye

France 24 televizyonunun Ukrayna muhabiri Gulliver Cragg, Kiev’in İsviçre’deki ‘barış zirvesinin’ başarılı olduğuna Ukraynalıları bile ikna edemediğini... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T14:01+0300

2024-06-17T14:01+0300

2024-06-17T13:58+0300

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çin

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France 24 muhabiri Cragg, haber sırasında, “Sanırım Ukrayna’da pek çok kişi, Vladimir Zelenskiy’e ve özellikle de bu zirve fikrinin arkasındaki isim olan Ofis Başkanı Andriy Yermak’a oldukça eleştirel yaklaşıyor” ifadesini kullandı.Uzmanların, bu etkinliğin aslında barış değil, daha çok Ukrayna'ya destek zirvesi olduğu konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Cragg, Kiev yönetiminin Çin ve Küresel Güney ülkelerinin desteğini almakta başarısız olduğuna işaret etti.Çin’in bu etkinliğe katılmayı tamamen reddettiğini, Endonezya, Hindistan ve Brezilya’nın da sonuç bildirgesine imza atmadığına dikkat çeken muhabir, Brezilya’nın İsviçre’ye elçi gönderdiğini anımsatarak bunun diplomaside en alt seviye olduğunu kaydetti.İsviçre’nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında 15-16 Haziran'da Ukrayna konulu konferans düzenlendi. Konferansa 91 ülke ve 55 ülke liderinin yanı sıra, aralarında Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler’in olduğu 8 kuruluş katıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Şi Cinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva konferansa katılmadı.Rusya, konferansa davet edilmemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kremlin-isvicredeki-baris-zirvesini-degerlendirdi-1084923094.html

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