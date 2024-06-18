https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/dort-boynuzlu-koc-hediye-edilen-binali-yildirim-koc-gelmeden-gumburtusu-geldi-1084955805.html
Dört boynuzlu koç hediye edilen Binali Yıldırım: 'Koç gelmeden gümbürtüsü geldi'
Dört boynuzlu koç hediye edilen Binali Yıldırım: 'Koç gelmeden gümbürtüsü geldi'
Sputnik Türkiye
Tokat’ın Bağlarbaşı köyünde besicinin dört boynuzlu koçu, köy muhtarı tarafından 20 bin liraya satın alınarak son başbakan Binali Yıldırım’a hediye edildi... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T12:07+0300
2024-06-18T12:07+0300
2024-06-18T12:08+0300
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Tokat’ın Bağlarbaşı köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, çiftliğindeki kuzularından birinde diğerlerinden farklı olarak dört boynuz yeri olduğunu fark etti.Dört boynuzlu koçu gören Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet ve besici Mehmet Koçak pazarlık yaptı.4 boynuzlu koç için pazarlık yapan Kuvvet, 20 bin lira karşılığında satın aldığı koçu köye yapılan hizmetlerde katkıları olan son başbakan Binali Yıldırım’a hediye etti.Teslim sırasında telefonda konuşan Yıldırım, “Ali bey burada geldi, koçu aldı. 'Koç gelmeden gürültüsü geldi' dedi” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/prof-dr-ilber-ortayli-yapay-zeka-hicbir-arsivi-cozemez-1084954284.html
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binali yıldırım, koç, tokat
binali yıldırım, koç, tokat
Dört boynuzlu koç hediye edilen Binali Yıldırım: 'Koç gelmeden gümbürtüsü geldi'
12:07 18.06.2024 (güncellendi: 12:08 18.06.2024)
Tokat’ın Bağlarbaşı köyünde besicinin dört boynuzlu koçu, köy muhtarı tarafından 20 bin liraya satın alınarak son başbakan Binali Yıldırım’a hediye edildi. Yıldırım, “Koç gelmeden gümbürtüsü geldi” dedi.
Tokat’ın Bağlarbaşı köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, çiftliğindeki kuzularından birinde diğerlerinden farklı olarak dört boynuz yeri olduğunu fark etti.
Dört boynuzlu koçu gören Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet ve besici Mehmet Koçak pazarlık yaptı.
4 boynuzlu koç için pazarlık yapan Kuvvet, 20 bin lira karşılığında satın aldığı koçu köye yapılan hizmetlerde katkıları olan son başbakan Binali Yıldırım’a hediye etti.
Teslim sırasında telefonda konuşan Yıldırım, “Ali bey burada geldi, koçu aldı. 'Koç gelmeden gürültüsü geldi' dedi” şeklinde konuştu.