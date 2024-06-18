Dört boynuzlu koç hediye edilen Binali Yıldırım: 'Koç gelmeden gümbürtüsü geldi'

Tokat’ın Bağlarbaşı köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, çiftliğindeki kuzularından birinde diğerlerinden farklı olarak dört boynuz yeri olduğunu fark etti.



Dört boynuzlu koçu gören Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet ve besici Mehmet Koçak pazarlık yaptı.



4 boynuzlu koç için pazarlık yapan Kuvvet, 20 bin lira karşılığında satın aldığı koçu köye yapılan hizmetlerde katkıları olan son başbakan Binali Yıldırım’a hediye etti.



Teslim sırasında telefonda konuşan Yıldırım, “Ali bey burada geldi, koçu aldı. 'Koç gelmeden gürültüsü geldi' dedi” şeklinde konuştu.