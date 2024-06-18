https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/prof-dr-ilber-ortayli-yapay-zeka-hicbir-arsivi-cozemez-1084954284.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Yapay zeka hiçbir arşivi çözemez'
Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Yapay zeka hiçbir arşivi çözemez'
Sputnik Türkiye
Tarihçi İlber Ortaylı katıldığı canlı yayında yapay zekaya dair açıklamalarda bulundu. Ortaylı, ''yapay zeka hiçbir arşivi çözemez, gördünüz mü şu ana kadar... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T11:23+0300
2024-06-18T11:23+0300
2024-06-18T11:23+0300
ilber ortaylı
yapay zeka
osmanlı
teknoloji
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cbf029f09da06f561561f8228067b37c.jpg
Prof. Dr. Sözcü TV'de katıldığı 'Bayram Sohbetleri' programında yapay zekaya dair değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, yapay zekanın arşiv çözümünü gerçekleştiremeyeceğini ifade ederek şunları söyledi: ''Bir sanayici anlattı. Çin'de mütercim gelememiş. Onun yerine yapay zekayı kullanmışlar. İşe yaramış. Ama siz hiçbir zaman oradaki insanlarla yapay zekayı kullanarak edebiyat, tarih, siyaset konuşamazsınız. Çünkü o alet (yapay zeka) ancak bin kelime bilen insanla eş değerdir. Yapay zekayla arşiv okuyoruz diyenler palavra konuşuyor. Yapay zeka Osmanlı arşivini çözemez. Hiçbir arşivi çözemez, gördünüz mü çözüldüğünü. Yazı tiplerinin kendi kombinasyonları var. Yapay zeka bunları yapamaz.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/msu-rektoru-prof-dr-erhan-afyoncu-simdi-bir-de-turkiyeliyim-turkiye-milliyetcisiyim-cikti-1084948697.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_17831fd7dfcbd7579b7ff33083515895.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ilber ortaylı, yapay zeka, osmanlı, teknoloji
ilber ortaylı, yapay zeka, osmanlı, teknoloji
Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Yapay zeka hiçbir arşivi çözemez'
Tarihçi İlber Ortaylı katıldığı canlı yayında yapay zekaya dair açıklamalarda bulundu. Ortaylı, ''yapay zeka hiçbir arşivi çözemez, gördünüz mü şu ana kadar çözenini'' dedi.
Prof. Dr. Sözcü TV'de katıldığı 'Bayram Sohbetleri' programında yapay zekaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Ortaylı, yapay zekanın arşiv çözümünü gerçekleştiremeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:
''Bir sanayici anlattı. Çin'de mütercim gelememiş. Onun yerine yapay zekayı kullanmışlar. İşe yaramış. Ama siz hiçbir zaman oradaki insanlarla yapay zekayı kullanarak edebiyat, tarih, siyaset konuşamazsınız. Çünkü o alet (yapay zeka) ancak bin kelime bilen insanla eş değerdir. Yapay zekayla arşiv okuyoruz diyenler palavra konuşuyor. Yapay zeka Osmanlı arşivini çözemez. Hiçbir arşivi çözemez, gördünüz mü çözüldüğünü. Yazı tiplerinin kendi kombinasyonları var. Yapay zeka bunları yapamaz.''