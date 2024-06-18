https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/prof-dr-ilber-ortayli-yapay-zeka-hicbir-arsivi-cozemez-1084954284.html

Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Yapay zeka hiçbir arşivi çözemez'

Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Yapay zeka hiçbir arşivi çözemez'

Sputnik Türkiye

Tarihçi İlber Ortaylı katıldığı canlı yayında yapay zekaya dair açıklamalarda bulundu. Ortaylı, ''yapay zeka hiçbir arşivi çözemez, gördünüz mü şu ana kadar... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T11:23+0300

2024-06-18T11:23+0300

2024-06-18T11:23+0300

ilber ortaylı

yapay zeka

osmanlı

teknoloji

türkiye

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Prof. Dr. Sözcü TV'de katıldığı 'Bayram Sohbetleri' programında yapay zekaya dair değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, yapay zekanın arşiv çözümünü gerçekleştiremeyeceğini ifade ederek şunları söyledi: ''Bir sanayici anlattı. Çin'de mütercim gelememiş. Onun yerine yapay zekayı kullanmışlar. İşe yaramış. Ama siz hiçbir zaman oradaki insanlarla yapay zekayı kullanarak edebiyat, tarih, siyaset konuşamazsınız. Çünkü o alet (yapay zeka) ancak bin kelime bilen insanla eş değerdir. Yapay zekayla arşiv okuyoruz diyenler palavra konuşuyor. Yapay zeka Osmanlı arşivini çözemez. Hiçbir arşivi çözemez, gördünüz mü çözüldüğünü. Yazı tiplerinin kendi kombinasyonları var. Yapay zeka bunları yapamaz.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/msu-rektoru-prof-dr-erhan-afyoncu-simdi-bir-de-turkiyeliyim-turkiye-milliyetcisiyim-cikti-1084948697.html

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ilber ortaylı, yapay zeka, osmanlı, teknoloji