https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/istanbulda-bayramin-ikinci-gununde-trafik-yogunlugu-yuzde-2ye-kadar-dustu-1084927674.html

İstanbul’da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar düştü

İstanbul’da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentin birçok noktasında trafik akıcı seyrederken sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar düştü. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T16:02+0300

2024-06-17T16:02+0300

2024-06-17T16:02+0300

türkiye

istanbul

kurban bayramı

trafik

trafik yoğunluğu

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Bayram tatili dolayısıyla birçok İstanbullu 15 Haziran'dan itibaren memleketlerine veya yazlık bölgelere gitmeyi tercih etti. Kentte bu nedenle özellikle pazartesi günleri sabah yüzde 70'leri aşan trafik, bayramda en düşük seviyeleri gördü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'nda, kentin ana arterleriyle birçok noktasında trafiğin yeşil renge büründüğü ve açık olduğu görülüyor. Şehrin sahil kesimlerinde ise trafik yer yer ağır ilerliyor.Sabah yüzde 2'lere kadar düşen trafik, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle öğle saatlerinden itibaren yüzde 30'u geçti.Saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu ise yüzde 36 olarak ölçüldü.Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü-Büyükçekmece Rampası Edirne istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda trafiğin yoğunlaşması sürücülerin yavaş ilerlemesine ve yer yer araçların durma noktasına getirdi.TEM Otoyolu'nda Esenyurt Gişeleri'nin ilerisinden Edirne istikameti Hadımköy Gişeleri'ne kadar trafik yoğunlaştı.Büyükçekmece, Kumburgaz ve Silivri'ye günübirlik denize gitmek isteyen İstanbullular, Beylikdüzü TÜYAP Otobüs Durağı'nda yoğunluk oluşturdu.Anadolu Yakası'nda, sahil kesimi, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda ise trafiğin akıcı ilerlediği, toplu ulaşım araçlarının birçok durağının da sakin olduğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/antalya-havalimanindan-2024-rekoru-1163-ucus-198-bin-944-yolcu-1084926789.html

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