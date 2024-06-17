https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rus-bilim-insani-vorontsov-sohbet-botlari-insanlari-manipule-etmeyi-ogrendi-1084921539.html
Rus bilim insanı Vorontsov: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
Rus bilim insanı Vorontsov: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
Sputnik Türkiye
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Prof. Konstantin Vorontsov, sohbet botlarının insanları manipüle etmeyi öğrendiğini belirterek, “Makine bir insanı her şeye... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T11:56+0300
2024-06-17T11:56+0300
2024-06-17T11:52+0300
yaşam
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Sputnik’e konuşan Profesör Vorontsov, yapay zekanın gelişiminin düşünüldüğü kadar hızlı olmadığını belirterek, “Görsel yapay zeka son 12 yılda sadece yüzde 10 oranında gelişti. Bu, bilim insanlarının uzun yıllar süren özenli çalışmalarının yanı sıra, araştırma malzemesi haline gelen internetteki video bilgilerinin birikmiş hacminin eseridir. İlginç ama onların sponsorları, daha iyi ekran kartları elde etmek isteyen oyunculardır” diye anlattı.Geleceğe ilişkin tahminlerini de paylaşan Vorontsov, “Sadece görünüş olarak değil, iletişim yetenekleri açısından da antropomorfik olan entelektüel mankenlerden oluşan bir dünyada yaşayacağız. Sadece sezgi ve yaratıcı düşünce bir süre daha insan ve makineyi birbirinden ayırabilecek” yorumunda bulundu.
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yapay zeka, sohbet, bot, bilim, rus bilim insanları, rusya bilimler akademisi, internet
yapay zeka, sohbet, bot, bilim, rus bilim insanları, rusya bilimler akademisi, internet
Rus bilim insanı Vorontsov: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Prof. Konstantin Vorontsov, sohbet botlarının insanları manipüle etmeyi öğrendiğini belirterek, “Makine bir insanı her şeye, hatta siyasi pozisyonunu bile değiştirmesine çok çabuk ikna edebilir” dedi.
Sputnik’e konuşan Profesör Vorontsov, yapay zekanın gelişiminin düşünüldüğü kadar hızlı olmadığını belirterek, “Görsel yapay zeka son 12 yılda sadece yüzde 10 oranında gelişti. Bu, bilim insanlarının uzun yıllar süren özenli çalışmalarının yanı sıra, araştırma malzemesi haline gelen internetteki video bilgilerinin birikmiş hacminin eseridir. İlginç ama onların sponsorları, daha iyi ekran kartları elde etmek isteyen oyunculardır” diye anlattı.
Yapay zekanın eylemleri belirli algoritmalara dayandığından ve metin oluşturulurken gerçekler çok tuhaf bir şekilde çarpıtılıp karıştırılabildiğinden makinenin verdiği cevap iki kez kontrol edilmeli. Makinenin internetteki bilgiyi temel olarak aldığını, internette de pek çok yalan ve çarpıtma olduğunu hatırlamakta fayda var. Makine sohbet sırasında görünüşte mantıklı fikirler ve gerçekler kullanarak bir kişiyi herhangi bir şeye, hatta siyasi duruşunu değiştirmesine oldukça hızlı bir şekilde ikna edebilir.
Geleceğe ilişkin tahminlerini de paylaşan Vorontsov, “Sadece görünüş olarak değil, iletişim yetenekleri açısından da antropomorfik olan entelektüel mankenlerden oluşan bir dünyada yaşayacağız. Sadece sezgi ve yaratıcı düşünce bir süre daha insan ve makineyi birbirinden ayırabilecek” yorumunda bulundu.
Bir sonraki aşamada, teknolojilerin insanları öldürmesi ya da bizim yararımıza hizmet etmesi sadece kültürümüzü ve birbirimize karşı tutumumuzu değiştirmemize bağlı. Her şeyden önce kendimizi yıkmaya değil yaratmaya yönelik yeniden programlamamız, yani kendimizi yeniden eğitmemiz gerekiyor. Bu durumda yarattığımız teknolojiler zararımıza değil, yararımıza hizmet eder.