https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rus-bilim-insani-vorontsov-sohbet-botlari-insanlari-manipule-etmeyi-ogrendi-1084921539.html

Rus bilim insanı Vorontsov: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi

Rus bilim insanı Vorontsov: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi

Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi üyesi Prof. Konstantin Vorontsov, sohbet botlarının insanları manipüle etmeyi öğrendiğini belirterek, “Makine bir insanı her şeye... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T11:56+0300

2024-06-17T11:56+0300

2024-06-17T11:52+0300

yaşam

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Sputnik’e konuşan Profesör Vorontsov, yapay zekanın gelişiminin düşünüldüğü kadar hızlı olmadığını belirterek, “Görsel yapay zeka son 12 yılda sadece yüzde 10 oranında gelişti. Bu, bilim insanlarının uzun yıllar süren özenli çalışmalarının yanı sıra, araştırma malzemesi haline gelen internetteki video bilgilerinin birikmiş hacminin eseridir. İlginç ama onların sponsorları, daha iyi ekran kartları elde etmek isteyen oyunculardır” diye anlattı.Geleceğe ilişkin tahminlerini de paylaşan Vorontsov, “Sadece görünüş olarak değil, iletişim yetenekleri açısından da antropomorfik olan entelektüel mankenlerden oluşan bir dünyada yaşayacağız. Sadece sezgi ve yaratıcı düşünce bir süre daha insan ve makineyi birbirinden ayırabilecek” yorumunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/1084687323.html

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yapay zeka, sohbet, bot, bilim, rus bilim insanları, rusya bilimler akademisi, internet