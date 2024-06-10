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Yapay zeka destekli canlı sohbet eden internet reklamları
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Ingosa’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökçe Duman, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
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Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
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Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
Ingosa hakkında bilgiler paylaşan Gökçe Duman, yeni reklamcılık tekniklerinin 10 kat daha fazla dikkat çektiğini ve 10 kat fazla etkileşim aldığını kaydetti:ABD’nin çerezlerden kurtulma yönündeki adımlarına değinen Duman, Ingosa’nın tüketici rızasına verdiği önem sebebiyle sektörde yeni bir çözüm olduğunu belirtti:İnsanların sohbet ederek reklama eriştiği sistemin kökenine inen Gökçe Duman, Ingosa’nın değişen dünya konusundaki öngörüsünün doğru çıktığını aktardı:Yapay zeka desteğinin işlemleri ciddi ölçüde hızlandırdığının altını çizen Duman, şu ifadeleri kullandı:Geliştirdikleri sistemin kişisel verilerin toplanması konusunda kullanıcıdan ilgili KVKK metni uyarınca rıza istediğini ve aksi halde bilgilerin alınmadığını kaydeden Gökçe Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Serhat Ayan
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аудио, radyo, radyo, yapay zeka, reklam, reklamcılık
аудио, radyo, radyo, yapay zeka, reklam, reklamcılık

Yapay zeka destekli canlı sohbet eden internet reklamları

14:05 10.06.2024 (güncellendi: 13:06 11.06.2024)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Ingosa’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökçe Duman, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu.
Ingosa hakkında bilgiler paylaşan Gökçe Duman, yeni reklamcılık tekniklerinin 10 kat daha fazla dikkat çektiğini ve 10 kat fazla etkileşim aldığını kaydetti:
“Ben Gökçe Duman. Ingosa’nın kurucu ve yönetici ortaklarındanım. Ingosa, iki senelik bir şirket. Kurucu ortakların yaklaşık 30 senelik dijital pazarlama ve yazılım tecrübesinin birleşimiyle meydana gelmiş bir şirket. Bir reklam teknolojimiz var. Bu reklam teknolojisi, dijital pazarlamacıların, işletmelerin vs. saniyeler içerisinde ilgi çekici, tüketiciyle bire bir konuşabileceği reklam kreatifleri oluşturmasına yarıyor. Bu teknoloji, geleneksel banner tipi reklamlara göre on kat fazla etkileşim alıyor. 150 kat fazla dikkat çekiyor ve 2 kat daha fazla dönüşüm sağlıyor. Satın alma niyetini ve marka hatırlanabilirliğini artırıyoruz. Çerezsiz bir dünyada da birinci taraf verilerini toplamayı kolaylaştırıyoruz.”
ABD’nin çerezlerden kurtulma yönündeki adımlarına değinen Duman, Ingosa’nın tüketici rızasına verdiği önem sebebiyle sektörde yeni bir çözüm olduğunu belirtti:
“Google’ın çok uzun zamandır ötelediği bir çerezsiz dünya var. Amerika’da bu yıl boyunca aşama aşama uygulanmaya başladı bu süreç. Sene sonuna kadar biraz daha süre verildi. Bu süreç boyunca da marka ajansları ve pazarlama ajansları, onaylı veri toplamayı, tüketici rızası dahilinde reklam çalışması yapmayı vs. düşünmeye başladı. Ingosa’yı sadece bu amaçla kullanan müşterilerimiz dahi var diyebilirim.”
İnsanların sohbet ederek reklama eriştiği sistemin kökenine inen Gökçe Duman, Ingosa’nın değişen dünya konusundaki öngörüsünün doğru çıktığını aktardı:
“Bundan 7-8 yıl önce, ‘conversational marketing’ diye bir kavram hayatımıza girdi özellikle Facebook Messenger botlarıyla birlikte. İnsanlar, şirket sayfalarıyla yazışmaya başladı ve bu tarafta güzel bir etkileşim yakalandı. Çeşitli bankaların, e-ticaret sitelerinin vs. kendi sohbet robotları oluşmaya başladı. Biz de böyle bir dünya olduğunu, tüketicilerin buna tepki verdiğini ve pazarlamanın tüm alanlarına bunun sirayet edeceği öngörüsünde bulunduk. Haklı da çıktık. Sonrasında web sitelerine yerleştirdik bu teknolojiyi. Diğer sosyal medya platformlarına yerleştirdik. Yavaş yavaş da çeşitli reklam modellerine nasıl yerleştierbileceğimizi düşünmeye başlayarak Ingosa’yı nihai haline getirmiş olduk. Bu esnada birçok markadan, birçok girişimden geri bildirim aldık.”
Yapay zeka desteğinin işlemleri ciddi ölçüde hızlandırdığının altını çizen Duman, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün GPT ve OpenAI çözümleriyle birlikte birçok girişimin yolu açıldı. Biz bu süreçten önce de vardık. Manuel destekle ilerletiyorduk bu talebi. Bizim banner’larımızda konuşma yapabiliyorsunuz. Bu konuşma şu anda bizim platformumuzdan yapay zeka desteğiyle hedef kitlelere özel otomatik olarak yaratılıyor. Öncesinde biz çeşitli metin, kitap yazarlarıyla, reklam metin uzmanlarıyla vs. çalışıyorduk. Yapay zeka bu tarafta hızlanmamızı sağladı. Bunun gibi hem pazarlamanın içerik üretme alanında, hem kreatif görsel-video üretiminde yapay zeka hız kazandırdı.”

Geliştirdikleri sistemin kişisel verilerin toplanması konusunda kullanıcıdan ilgili KVKK metni uyarınca rıza istediğini ve aksi halde bilgilerin alınmadığını kaydeden Gökçe Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kullanıcı, banner ile konuşunca bilgilerinin gideceğini biliyor. O aşamaya gelindiğinde kullanıcı eğer ki kişisel verilerini bırakmak istiyorsa, rızası alınıyor. İlgili KVKK metni gösteriliyor. Hala daha bu banner alanı içerisinde oluyor. Marka kampanyalarından haberdar olmak istiyor veya kupon kodu almak istiyorsa örneğin, kullanıcı kişisel bilgilerini bırakmaya onay verdiğinde bilgi akışı ilerliyor. Ama bunun dışında zaten kendi kişisel bilgilerini bırakmadan da kullanıcılar yazışarak aradığı ürünü bulabiliyor.”
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