Yapay zeka destekli canlı sohbet eden internet reklamları

“Bundan 7-8 yıl önce, ‘conversational marketing’ diye bir kavram hayatımıza girdi özellikle Facebook Messenger botlarıyla birlikte. İnsanlar, şirket sayfalarıyla yazışmaya başladı ve bu tarafta güzel bir etkileşim yakalandı. Çeşitli bankaların, e-ticaret sitelerinin vs. kendi sohbet robotları oluşmaya başladı. Biz de böyle bir dünya olduğunu, tüketicilerin buna tepki verdiğini ve pazarlamanın tüm alanlarına bunun sirayet edeceği öngörüsünde bulunduk. Haklı da çıktık. Sonrasında web sitelerine yerleştirdik bu teknolojiyi. Diğer sosyal medya platformlarına yerleştirdik. Yavaş yavaş da çeşitli reklam modellerine nasıl yerleştierbileceğimizi düşünmeye başlayarak Ingosa’yı nihai haline getirmiş olduk. Bu esnada birçok markadan, birçok girişimden geri bildirim aldık.”