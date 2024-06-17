https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kremlin-isvicredeki-baris-zirvesini-degerlendirdi-1084923094.html

Kremlin, İsviçre’deki Barış Zirvesini değerlendirdi

Kremlin, İsviçre’deki Barış Zirvesini değerlendirdi

Sputnik Türkiye

İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nin sonuçlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konferansın... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T13:27+0300

2024-06-17T13:27+0300

2024-06-17T13:27+0300

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dmitriy peskov

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Gazetecilerle düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Peskov, İsviçre’deki zirvenin genel olarak sıfıra yakın etkinliğe sahip olduğunun altını çizerken, “Burada öznel ya da nesnel bir görüş belirtilebilir, ancak herhangi bir etkinlikten bahsetmek pek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.Etkinliğe katılan birçok ülkenin Rusya'nın varlığı olmadan ciddi tartışmaların anlamsızlığına işaret ettiğini hatırlatan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:Kremlin Sözcüsü, Rus tarafının Ukrayna meselesine yaklaşımının şeffaf ve tutarlı olduğunu, bunun Kiev'de iyi bilindiğini ekledi.Stoltenberg’e yanıtBasın toplantısının devamında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ittifakın nükleer silahlarını alarma geçirme olasılığına ilişkin açıklamasına da değinen Peskov, bu açıklamalarla gerilimin bir kez daha tırmandırıldığına dikkat çektiği demecini, “Sayın Stoltenberg'in söyledikleri, bir gün önce kabul edilen ve herkes tarafından imzalanmayan aynı ortak bildirinin bağlamına açıkça uymuyor. Yanılmıyorsam bu bildiride bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğu da belirtiliyor" diye tamamladı.Kremlin Sözcüsü, Putin'in nükleer silahlar hakkında konuştuğunda birilerinin sorularını yanıtladığını, bu konuda kendi inisiyatifiyle konuşmadığını ve konuya özen gösterdiğini hatırlattı.Yakın zamanda Sputnik'e demeç veren Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Rusya ve Doğu Avrupa danışmanı Dimitrios Velanis, İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı’nın çatışmayı tırmandırmanın yollarını aradığını vurgulayarak, bu etkinliğin NATO ve Rusya'yı yenmeye çalışan kolektif Batı'nın konferansı olduğunun altını çizmişti.Velanis, amaç adil bir barışa ulaşmaksa, katılımcıların gerilimin köklerine inmesi ve buna yol açan ana nedenlerle ilgilenmesi gerekeceğine dikkat çektiği konuşmasında, 2014 yılında Kiev’de yaşananların anımsatarak, “Açıkçası çatışmanın kökeni Maydan Olayları’nda aranmalıdır, bu da Kiev'deki 2014 darbesidir. Çatışmaların kaynağı, Maydan'ı hazırlamak için ABD tarafından harcandığı resmen açıklanan 5.5 milyar dolardır. Donbass'a ve Odessa'ya yapılan faşist saldırılar ve çok daha fazlasıdır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/isvicre-disisleri-ukrayna-konferansinin-hicbir-maddesi-rusya-olmadan-hayata-gecirilemez-1084910009.html

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