https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/isvicre-disisleri-ukrayna-konferansinin-hicbir-maddesi-rusya-olmadan-hayata-gecirilemez-1084910009.html
İsviçre Dışişleri: Ukrayna konferansının hiçbir maddesi Rusya olmadan hayata geçirilemez
İsviçre Dışişleri: Ukrayna konferansının hiçbir maddesi Rusya olmadan hayata geçirilemez
Sputnik Türkiye
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İsviçre’nin Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna konulu konferansın nihai bildirgesinde onaylanan 3 maddeden... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T20:13+0300
2024-06-16T20:13+0300
2024-06-16T20:13+0300
dünya
isviçre
isviçre dışişleri bakanlığı
ignazio cassis
ukrayna
rusya
katılım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/10/1084909660_0:21:746:441_1920x0_80_0_0_599ba7ec03f39367102d029e2b95360a.png
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Sputnik muhabirinin ilgili sorusuna, Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna konulu konferansın nihai bildirisinde onaylanan 3 maddeden hiçbirinin Rusya’nın katılımı olmadan hayata geçirilemeyeceğini söyledi.Cassis, ilgili soru karşısında şu yanıtı verdi:Rusya’nın katılımı olmadan İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konulu konferansın sonunda 92 katılımcı ülkeden 79’un imzaladığı nihai bildirgede savaş esirlerinin tam olarak takas edilmesi, Karadeniz ve Azak Denizi’nde serbest dolaşım ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Ukrayna’ya devredilmesi çağrısında bulunuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/4u-brics-uyesi-13-ulke-isvicredeki-ukrayna-konferansinin-nihai-bildirgesini-imzalamadi-1084905182.html
isviçre
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/10/1084909660_65:0:682:463_1920x0_80_0_0_154ead8b5711e845b1e8686965108a9a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isviçre, isviçre dışişleri bakanlığı, ignazio cassis, ukrayna, rusya, katılım
isviçre, isviçre dışişleri bakanlığı, ignazio cassis, ukrayna, rusya, katılım
İsviçre Dışişleri: Ukrayna konferansının hiçbir maddesi Rusya olmadan hayata geçirilemez
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İsviçre’nin Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna konulu konferansın nihai bildirgesinde onaylanan 3 maddeden hiçbirinin Rusya’nın katılımı olmadan hayata geçirilemeyeceğini belirtti.
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Sputnik muhabirinin ilgili sorusuna, Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna konulu konferansın nihai bildirisinde onaylanan 3 maddeden hiçbirinin Rusya’nın katılımı olmadan hayata geçirilemeyeceğini söyledi.
Cassis, ilgili soru karşısında şu yanıtı verdi:
“Federal Konsey, ilk konferansta Rusya’yı aramızda görmeyi planlamamıştı. Ama biz denedik ve bunun imkansız olduğunu gördük. Bu sürecin zamanı geldiğinde Rusya’nın da aramızda olacağı sözü verildi. Şimdi ise soru şu, bu adımı hangi noktada, hangi yolda atabiliriz? Zira bugün sunulabilecek yolların tamamı Rusya’nın katılımını sağlamıyor. Bu, bugün içinde bulunduğumuz bir ikilemdir ve siz haklısınız, bugün aldığımız kararların birçoğu Rusya’nın katılımı olmadan hayata geçirilemez. Bu 3 konuyu seçtik, çünkü Ruslar için asıl değerli olduğunu düşündüğümüz maddeler bunlardı. Bölgesellik gibi diğer sorunlu konulara değinmedik, çünkü az ya da çok tam bir çıkmazda olduğumuzu biliyoruz.
Rusya’nın katılımı olmadan İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konulu konferansın sonunda 92 katılımcı ülkeden 79’un imzaladığı nihai bildirgede savaş esirlerinin tam olarak takas edilmesi, Karadeniz ve Azak Denizi’nde serbest dolaşım ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Ukrayna’ya devredilmesi çağrısında bulunuluyor.