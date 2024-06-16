İsviçre Dışişleri: Ukrayna konferansının hiçbir maddesi Rusya olmadan hayata geçirilemez

“Federal Konsey, ilk konferansta Rusya’yı aramızda görmeyi planlamamıştı. Ama biz denedik ve bunun imkansız olduğunu gördük. Bu sürecin zamanı geldiğinde Rusya’nın da aramızda olacağı sözü verildi. Şimdi ise soru şu, bu adımı hangi noktada, hangi yolda atabiliriz? Zira bugün sunulabilecek yolların tamamı Rusya’nın katılımını sağlamıyor. Bu, bugün içinde bulunduğumuz bir ikilemdir ve siz haklısınız, bugün aldığımız kararların birçoğu Rusya’nın katılımı olmadan hayata geçirilemez. Bu 3 konuyu seçtik, çünkü Ruslar için asıl değerli olduğunu düşündüğümüz maddeler bunlardı. Bölgesellik gibi diğer sorunlu konulara değinmedik, çünkü az ya da çok tam bir çıkmazda olduğumuzu biliyoruz.