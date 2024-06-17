https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bayramin-ikinci-gununde-aci-tablo-yaklasik-1-300-kisi-yaralandi--1084916688.html
Bayramın ikinci gününde acı tablo: Yaklaşık bin 300 kişi yaralandı
Bayramın ikinci gününde acı tablo: Yaklaşık bin 300 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde 726 trafik kazası meydana geldiğini, kazalar sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T08:59+0300
2024-06-17T08:59+0300
2024-06-17T09:02+0300
türkiye
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
bayram
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin ikinci günü olan 16 Haziran’da 726 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken bin 295 kişi ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen bin 578 trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda, 2 bin 716 kişi ise yaralandı.Ayrıca bayram tatilinin ikinci gününde 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Böylece bayram tatilinde 697 bin 431 araç denetlenirken 43 bin 246 araca hız ve radar işlemi, 59 bin 947 araca ise diğer işlemler yapılmış oldu.
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trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, bayram, ali yerlikaya
trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, bayram, ali yerlikaya
Bayramın ikinci gününde acı tablo: Yaklaşık bin 300 kişi yaralandı
08:59 17.06.2024 (güncellendi: 09:02 17.06.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde 726 trafik kazası meydana geldiğini, kazalar sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin ikinci günü olan 16 Haziran’da 726 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken bin 295 kişi ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen bin 578 trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda, 2 bin 716 kişi ise yaralandı.
Ayrıca bayram tatilinin ikinci gününde 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Böylece bayram tatilinde 697 bin 431 araç denetlenirken 43 bin 246 araca hız ve radar işlemi, 59 bin 947 araca ise diğer işlemler yapılmış oldu.