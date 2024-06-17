https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/15-yasindaki-kizi-120-kez-bicaklayarak-olduren-cocuk-tutuklanarak-ceza-evine-gonderilirdi-1084913560.html
15 yaşındaki kızı 120 kez bıçaklayarak öldüren çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilirdi
15 yaşındaki kızı 120 kez bıçaklayarak öldüren çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilirdi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen aynı yaştaki çocuk tutuklandı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T07:17+0300
2024-06-17T07:17+0300
2024-06-17T07:31+0300
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen aynı yaştaki çocuk tutuklandı.Hasan Mahallesi'nde önceki akşam 15 yaşındaki H.Ç.Ç'nin babasının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan U.E.Y. (15) ve kız çocuğunun babası İ.U.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba İ.U.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. U.E.Y ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Ne olmuştu? Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartışmış, U.E.Y. kızı bıçaklayarak kaçmıştı.Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla yakalamış, hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de savcının talimatıyla gözaltına alınmıştı.U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğü için kızı bıçaklayarak kaçtığını söylediği öğrenilmişti.Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını, annesi ile kalan kızının kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini, çocuklar eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarı çıktığını ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/15-yasindaki-genc-kiz-120-bicak-darbesiyle-olduruldu-1084903634.html
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bıçaklama, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, hapishane, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
bıçaklama, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, hapishane, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen aynı yaştaki çocuk tutuklandı.
Hasan Mahallesi'nde önceki akşam 15 yaşındaki H.Ç.Ç'nin babasının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan U.E.Y. (15) ve kız çocuğunun babası İ.U.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba İ.U.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. U.E.Y ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartışmış, U.E.Y. kızı bıçaklayarak kaçmıştı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla yakalamış, hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de savcının talimatıyla gözaltına alınmıştı.
U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğü için kızı bıçaklayarak kaçtığını söylediği öğrenilmişti.
Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını, annesi ile kalan kızının kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini, çocuklar eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarı çıktığını ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtilmişti.