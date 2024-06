https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/peskov-putinin-baris-inisiyatifi-sahadaki-gerceklikler-dikkate-alinarak-hazirlandi-1084902558.html

Peskov: Putin'in barış inisiyatifi sahadaki gerçeklikler dikkate alınarak hazırlandı

Peskov: Putin'in barış inisiyatifi sahadaki gerçeklikler dikkate alınarak hazırlandı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in müzakerelerin başlaması ve ateşkes sağlanması için Rusya lideri Putin tarafından sunulan barış teklifiyle ilgili... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T13:34+0300

2024-06-16T13:34+0300

2024-06-16T13:34+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir putin

vladimir zelenskiy

barış

teklif

dmitriy peskov

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083184544_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_d44ea699e1cf2bd8e607fa494bf766ba.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'e sunduğu barış teklifinin sahadaki gerçeklikler dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Peskov, Putin'in önceki gün duyurduğu barış inisiyatifi hakkında "Bu bir ültimatom değil, sahadaki gerçeklikler dikkate alınarak hazırlanan bir barış inisiyatifi" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zamanında barış bayrağı altında ve barışı tesis etme niyetiyle iktidara geldiğini anımsatan Peskov, "Zelenskiy her zaman koltuğa yapışıp kalmayacağını, ülkesi için her şeye hazır olduğunu söyledi. Şimdi durumu kötüye götürmemek için her şeye hazır olup olmadığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.Cephedeki gidişatın, Ukraynalıların durumunun daha kötüye gideceğini gösterdiğine dikkat çeken Peskov, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gördüğünü söyleyen Zelenskiy'in Putin'in teklifini düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, kağıt üzerindeki anlaşmaların zorlu müzakerelerin sonucu ve çıkarlar dengesinin sağlanması olduğunu belirterek müzakereler sonucunda 'garantiler sisteminin' teyit edileceğini de kaydetti.Bununla beraber Peskov, görev süresi dolan Zelenskiy'le resmi olarak anlaşma imzalanamayacağını sözlerine ekledi.

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, vladimir zelenskiy, barış, teklif, dmitriy peskov, kiev