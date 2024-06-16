Peskov: Putin'in barış inisiyatifi sahadaki gerçeklikler dikkate alınarak hazırlandı
© Sputnik / Владимир АстапковичDmitriy Peskov
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in müzakerelerin başlaması ve ateşkes sağlanması için Rusya lideri Putin tarafından sunulan barış teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'e sunduğu barış teklifinin sahadaki gerçeklikler dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Peskov, Putin'in önceki gün duyurduğu barış inisiyatifi hakkında "Bu bir ültimatom değil, sahadaki gerçeklikler dikkate alınarak hazırlanan bir barış inisiyatifi" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zamanında barış bayrağı altında ve barışı tesis etme niyetiyle iktidara geldiğini anımsatan Peskov, "Zelenskiy her zaman koltuğa yapışıp kalmayacağını, ülkesi için her şeye hazır olduğunu söyledi. Şimdi durumu kötüye götürmemek için her şeye hazır olup olmadığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Cephedeki gidişatın, Ukraynalıların durumunun daha kötüye gideceğini gösterdiğine dikkat çeken Peskov, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gördüğünü söyleyen Zelenskiy'in Putin'in teklifini düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, kağıt üzerindeki anlaşmaların zorlu müzakerelerin sonucu ve çıkarlar dengesinin sağlanması olduğunu belirterek müzakereler sonucunda 'garantiler sisteminin' teyit edileceğini de kaydetti.
Bununla beraber Peskov, görev süresi dolan Zelenskiy'le resmi olarak anlaşma imzalanamayacağını sözlerine ekledi.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Peskov, Putin'in önceki gün duyurduğu barış inisiyatifi hakkında "Bu bir ültimatom değil, sahadaki gerçeklikler dikkate alınarak hazırlanan bir barış inisiyatifi" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zamanında barış bayrağı altında ve barışı tesis etme niyetiyle iktidara geldiğini anımsatan Peskov, "Zelenskiy her zaman koltuğa yapışıp kalmayacağını, ülkesi için her şeye hazır olduğunu söyledi. Şimdi durumu kötüye götürmemek için her şeye hazır olup olmadığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Cephedeki gidişatın, Ukraynalıların durumunun daha kötüye gideceğini gösterdiğine dikkat çeken Peskov, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gördüğünü söyleyen Zelenskiy'in Putin'in teklifini düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, kağıt üzerindeki anlaşmaların zorlu müzakerelerin sonucu ve çıkarlar dengesinin sağlanması olduğunu belirterek müzakereler sonucunda 'garantiler sisteminin' teyit edileceğini de kaydetti.
Bununla beraber Peskov, görev süresi dolan Zelenskiy'le resmi olarak anlaşma imzalanamayacağını sözlerine ekledi.