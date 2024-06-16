https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/olume-yol-acan-agri-kesici-hakkinda-sorusturma-baslatildi-liste-yayinlandi-1084908172.html

Ölüme yol açan ağrı kesici hakkında soruşturma başlatıldı: Liste yayınlandı

Ölüme yol açan ağrı kesici hakkında soruşturma başlatıldı: Liste yayınlandı

Sputnik Türkiye

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), hastaların beyaz kan hücrelerinin ciddi şekilde azaldığı, potansiyel olarak ölümcül bir durum olan "agranülositoz"a yol açabilen ağrı... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T18:22+0300

2024-06-16T18:22+0300

2024-06-16T18:22+0300

dünya

ilaç

ağrı kesici

ağrı kesici

avrupa ilaç ajansı

avrupa ilaç kurumu

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Avrupa İlaç Kurumu, 1920’lerden bu yana kullanılan metamizol içeren ağrı kesicileri incelemeye aldı. Kurum, ilaç listesini paylaştı.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Avrupa İlaç Kurumu (EMA), agranülositoza (akvuyav sayısının azalması) neden olduğu tespit edilen ve metamizol içeren ağrı kesicilerin inceleme altına alındığını, inceleme sonucunda bu ilaçlara yönelik tavsiyelerin paylaşılacağını duyurdu.EMA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:İlaç listesi paylaşıldıEMA, metamizol içeren ağrı kesicilerin 1920’lerden bu yana Avrupa genelinde kullanıldığını belirterek, ilaçların listesini de paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-isikhan-duyurdu-receteli-ilaclarda-yeni-bir-uygulamayi-hayata-geciriyoruz-1084825445.html

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