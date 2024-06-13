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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-isikhan-duyurdu-receteli-ilaclarda-yeni-bir-uygulamayi-hayata-geciriyoruz-1084825445.html
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçeteli ilaçlarda yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçeteli ilaçlarda yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, raporlu hastalarının ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Aile... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T20:25+0300
2024-06-13T20:25+0300
türkiye
vedat işıkhan
aile hekimliği
aile hekimliği
ilaç
ilaç
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.'Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık'Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor. Raporlu ilaçlar hangi hastalıklar için geçerli olacak?Kronik hastalıkları olan hastalar için yeni reçete dönemi başlıyor. Hepatit B, kalp hastaları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalara aile hekimleri raporlu reçete yazabilecek. Bu kapsamın ilerleyen dönemlerde genişletilmesi amaçlanıyor. Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan birçok hasta için hastane sırası beklemeden ilaç yazdırma dönemi başlayacak.Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları sadece 3 aylık yazabiliyordu. Söz konusu yeni düzenlemeye göre artık yıllık olarak yazılabilecek. Ayrıca hastalar aile hekimlerine giderek raporlu ilaçlarını yıllık reçete ettirebilecek.Raporlu ilaç kullanımı nedir?İlaç Muafiyet Raporu, hastanın muayenesi sonrasında uzun süreli ilaç kullanımına karar verildiği durumlarda kullanılır. Hastalar, bu form ile oluşturulan raporla ilaçlarını ücretsiz ya da indirimli olarak alabilmektedir. İlaç Muafiyet Raporu formu doktorlar tarafından kullanılmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-isikhan-detaylari-acikladi-calisan-annelere-aylik-325-euro-destek-1084546114.html
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raporlu ilaçlar hangi hastalıklar için geçerli olacak?raporlu ilaç kullanımı nedir? raporlu ilaçlar, aşile hekimlerini n yazdığı ilaçlar, raporlu reçetler, sgk'in ödediği reçetler, aile hekimleri hangi raporlu ilaçları yazabiliyor?
raporlu ilaçlar hangi hastalıklar için geçerli olacak?raporlu ilaç kullanımı nedir? raporlu ilaçlar, aşile hekimlerini n yazdığı ilaçlar, raporlu reçetler, sgk'in ödediği reçetler, aile hekimleri hangi raporlu ilaçları yazabiliyor?

Bakan Işıkhan duyurdu: Reçeteli ilaçlarda yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz

20:25 13.06.2024
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, raporlu hastalarının ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.

'Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık'

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."
Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

Raporlu ilaçlar hangi hastalıklar için geçerli olacak?

Kronik hastalıkları olan hastalar için yeni reçete dönemi başlıyor. Hepatit B, kalp hastaları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalara aile hekimleri raporlu reçete yazabilecek. Bu kapsamın ilerleyen dönemlerde genişletilmesi amaçlanıyor. Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan birçok hasta için hastane sırası beklemeden ilaç yazdırma dönemi başlayacak.
Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları sadece 3 aylık yazabiliyordu. Söz konusu yeni düzenlemeye göre artık yıllık olarak yazılabilecek. Ayrıca hastalar aile hekimlerine giderek raporlu ilaçlarını yıllık reçete ettirebilecek.

Raporlu ilaç kullanımı nedir?

İlaç Muafiyet Raporu, hastanın muayenesi sonrasında uzun süreli ilaç kullanımına karar verildiği durumlarda kullanılır. Hastalar, bu form ile oluşturulan raporla ilaçlarını ücretsiz ya da indirimli olarak alabilmektedir. İlaç Muafiyet Raporu formu doktorlar tarafından kullanılmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Çalışan annelere aylık 325 euro destek
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