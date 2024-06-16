https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kapida-vizede-bayram-yogunlugu-yolcular-marmariste-kaldi-1084907186.html
Kapıda vizede bayram yoğunluğu: Yolcular Marmaris'te kaldı
Kapıda vizede bayram yoğunluğu: Yolcular Marmaris'te kaldı
Sputnik Türkiye
Kapıda vize uygulaması hayata geçince binlerce kişi tatili Yunan adalarında geçirmek için yola çıktı. Ancak artan yoğunluk nedeniyle bazı başvurular kontrol... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T17:27+0300
2024-06-16T17:27+0300
2024-06-16T17:35+0300
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NTV'den Öykü Tüccar'ın haberine göre kurban bayramı tatilinde kapıda vize avantajı olunca binlerce Türk, Yunan adalarının yolunu tuttu.Ancak yoğunluk artınca Yunan makamları başvurulara yetişemedi.Evrakları kontrol edilemeyen yolcular Rodos'a geçemedi. Marmaris'te kaldı.'Bize geç söylediler'Seyahat Acentesi Yöneticisi Şükrü Tugay, "Çok yoğun olduklarını, bu kadar yüklü başvuruyu ellerinden geçirmeye vakitlerinin olmadığını, 270 kapı vizeli yolcunun 130 tanesinin gidemeyeceğini bize geç vakitlerde ilettiler. Mağduriyeti yaşayan yolcuların hepsinin feribot bileti var, kapı vize başvurusu var, karşı tarafta kalacakları Rodos otel rezervasyonları var." dedi.NTV'e konuşan seyahat acentesi yetkilileri, geç saatte yapılan bildirim nedeniyle yolcuların mağrudiyet yaşadığını anlattı.Şükrü Tugay, "Sadece Yunan tarafındaki acenteden gelen telefonla şu insanlar gelsin bu insanlar gelmesin diye bu iş olmaz. Resmi Yunan rakamlarınca mühürlü, imzalı yazı istedik. Misafirler 3 saati aşkın süredir bekliyorlar. Bugün 6 hareket var. Hepsinde bu şekilde sorunlu yolcu var. Bazı aile çocuklarını kabul etmişler, aileler bölündü. 270'in 130'u alamamış. Yoğunluk olunca 140'ta kesmişler." açıklamasında bulundu. Acenta yetkilileri, benzer bir olayın arife günü Fethiye'den Rodos'a hareket eden seferlerde de yaşandığını aktardı. Sorunun devam ettiğini belirtti.Rodos polisinden 'kapıda vize' ambargosuTugay, "Fethiye'den Rodos'a giden yolcularda yaşandığını, 50 kişinin kapıda Türkiye'ye sokulmadığını, hatta itiraz eden Türk yolcuların da polis nezaretinde gemiye geri konulup geri gönderildiğini, aynı uygulamanın bizim yolcularımıza da yapılacağını söylediler." diye konuştu.Yunanistan yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/yunanistan-turklere-kapida-vize-uygulamasini-10-adaya-cikardi-1083324241.html
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kapıda vize
Kapıda vizede bayram yoğunluğu: Yolcular Marmaris'te kaldı
17:27 16.06.2024 (güncellendi: 17:35 16.06.2024)
Kapıda vize uygulaması hayata geçince binlerce kişi tatili Yunan adalarında geçirmek için yola çıktı. Ancak artan yoğunluk nedeniyle bazı başvurular kontrol edilemedi ve onlarca yolcu Marmaris limanında kaldı.
NTV'den Öykü Tüccar'ın haberine göre kurban bayramı tatilinde kapıda vize avantajı olunca binlerce Türk, Yunan adalarının yolunu tuttu.
Ancak yoğunluk artınca Yunan makamları başvurulara yetişemedi.
Evrakları kontrol edilemeyen yolcular Rodos'a geçemedi. Marmaris'te kaldı.
Seyahat Acentesi Yöneticisi Şükrü Tugay, "Çok yoğun olduklarını, bu kadar yüklü başvuruyu ellerinden geçirmeye vakitlerinin olmadığını, 270 kapı vizeli yolcunun 130 tanesinin gidemeyeceğini bize geç vakitlerde ilettiler. Mağduriyeti yaşayan yolcuların hepsinin feribot bileti var, kapı vize başvurusu var, karşı tarafta kalacakları Rodos otel rezervasyonları var." dedi.
NTV'e konuşan seyahat acentesi yetkilileri, geç saatte yapılan bildirim nedeniyle yolcuların mağrudiyet yaşadığını anlattı.
Şükrü Tugay, "Sadece Yunan tarafındaki acenteden gelen telefonla şu insanlar gelsin bu insanlar gelmesin diye bu iş olmaz. Resmi Yunan rakamlarınca mühürlü, imzalı yazı istedik. Misafirler 3 saati aşkın süredir bekliyorlar. Bugün 6 hareket var. Hepsinde bu şekilde sorunlu yolcu var. Bazı aile çocuklarını kabul etmişler, aileler bölündü. 270'in 130'u alamamış. Yoğunluk olunca 140'ta kesmişler." açıklamasında bulundu.
Acenta yetkilileri, benzer bir olayın arife günü Fethiye'den Rodos'a hareket eden seferlerde de yaşandığını aktardı. Sorunun devam ettiğini belirtti.
Rodos polisinden 'kapıda vize' ambargosu
Tugay, "Fethiye'den Rodos'a giden yolcularda yaşandığını, 50 kişinin kapıda Türkiye'ye sokulmadığını, hatta itiraz eden Türk yolcuların da polis nezaretinde gemiye geri konulup geri gönderildiğini, aynı uygulamanın bizim yolcularımıza da yapılacağını söylediler." diye konuştu.
Yunanistan yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.