https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/yunanistan-turklere-kapida-vize-uygulamasini-10-adaya-cikardi-1083324241.html
Yunanistan Türklere kapıda vize uygulamasını 10 adaya çıkardı: Hangi adalar eklendi?
Yunanistan Türklere kapıda vize uygulamasını 10 adaya çıkardı: Hangi adalar eklendi?
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması, bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak. Peki bu adalar hangileri? 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T16:21+0300
2024-04-30T16:21+0300
2024-04-30T16:42+0300
yaşam
yunanistan
türk
vize
vize muafiyeti
vize
vize serbestisi
vize başvuru
ege
ege bölgesi
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Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlatılan ekspres vize uygulaması, bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak.Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X'teki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın geçerli olacağı ada sayısının artırıldığını duyurdu.Buna göre, Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.Türkiye'den gelen ziyaretçiler İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ilaveten artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarında da ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek.Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, kendilerinden istenen evrakları başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor. Adalar için alınan ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olabiliyor ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamıyor.Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti 60 avro.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/5-ege-adasina-kapida-vize-donemi-basladi-hangi-belgeler-gerekiyor-1082500339.html
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Yunanistan Türklere kapıda vize uygulamasını 10 adaya çıkardı: Hangi adalar eklendi?
16:21 30.04.2024 (güncellendi: 16:42 30.04.2024)
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması, bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak. Peki bu adalar hangileri?
Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlatılan ekspres vize uygulaması, bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X'teki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın geçerli olacağı ada sayısının artırıldığını duyurdu.
Buna göre, Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.
Türkiye'den gelen ziyaretçiler İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ilaveten artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarında da ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek.
Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, kendilerinden istenen evrakları başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.
Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor. Adalar için alınan ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olabiliyor ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamıyor.
Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti 60 avro.