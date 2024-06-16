https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/gaziantepde-etrafindakilere-ates-acan-bir-erkek-5-kisiyi-oldurdu-2-kisiyi-yaraladi-1084899880.html
Gaziantep'de etrafındakilere ateş açan bir erkek 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Gaziantep'de etrafındakilere ateş açan bir erkek 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te yabancı uyruklu erkek, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T10:52+0300
2024-06-16T10:52+0300
2024-06-16T10:52+0300
türkiye
gaziantep
silahlı saldırı
yabancı uyruklu
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli Suriye uyruklu erkek, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Mustafa H., ilk önce berberde bir kişiy sonra bir evde bulunan 4 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı şahıs, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada yaşamına son verdi. Yaşanan olaylar sonrası yaralananlar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen maktullerin cenazeleri ise tam kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayların yaşandığı noktalarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-yerlikaya-bayramin-ilk-gununde-yasanan-trafik-kazalariyla-ilgili-verileri-acikladi-1084898548.html
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gaziantep, silahlı saldırı, yabancı uyruklu
gaziantep, silahlı saldırı, yabancı uyruklu
Gaziantep'de etrafındakilere ateş açan bir erkek 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Gaziantep'te yabancı uyruklu erkek, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli Suriye uyruklu erkek, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.
Mustafa H., ilk önce berberde bir kişiy sonra bir evde bulunan 4 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı şahıs, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada yaşamına son verdi.
Yaşanan olaylar sonrası yaralananlar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen maktullerin cenazeleri ise tam kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayların yaşandığı noktalarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.