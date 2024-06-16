https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/gaziantepde-etrafindakilere-ates-acan-bir-erkek-5-kisiyi-oldurdu-2-kisiyi-yaraladi-1084899880.html

Gaziantep'de etrafındakilere ateş açan bir erkek 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Gaziantep'de etrafındakilere ateş açan bir erkek 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te yabancı uyruklu erkek, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T10:52+0300

2024-06-16T10:52+0300

2024-06-16T10:52+0300

türkiye

gaziantep

silahlı saldırı

yabancı uyruklu

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli Suriye uyruklu erkek, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Mustafa H., ilk önce berberde bir kişiy sonra bir evde bulunan 4 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı şahıs, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada yaşamına son verdi. Yaşanan olaylar sonrası yaralananlar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen maktullerin cenazeleri ise tam kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayların yaşandığı noktalarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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türkiye

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gaziantep, silahlı saldırı, yabancı uyruklu