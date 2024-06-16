https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-yerlikaya-bayramin-ilk-gununde-yasanan-trafik-kazalariyla-ilgili-verileri-acikladi-1084898548.html

Bakan Yerlikaya bayramın ilk gününde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili verileri açıkladı

Bakan Yerlikaya bayramın ilk gününde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili verileri açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk günü olan 15 Haziran’da 852 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T09:11+0300

2024-06-16T09:11+0300

2024-06-16T09:11+0300

türkiye

ali yerlikaya

kurban bayramı

trafik

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083231363_19:0:1594:886_1920x0_80_0_0_0010861b62ef24caedfd42d397242b1d.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin birinci günü 15 Haziran Cumartesi 24 saatlik sürede 852 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken bin 421 kişi ise yaralandı. Ayrıca bayram tatilinin ilk gününde 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bakan Yerlikaya hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara ise şifa diledi. Yerlikaya, trafiğe çıkanları kurallara uymaları konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-yerlikaya-kurban-bayrami-kapsaminda-alinan-tedbirleri-acikladi-yolun-sonu-bayram-olsun-1084843367.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, kurban bayramı, trafik, trafik kazası