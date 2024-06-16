https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-yerlikaya-bayramin-ilk-gununde-yasanan-trafik-kazalariyla-ilgili-verileri-acikladi-1084898548.html
Bakan Yerlikaya bayramın ilk gününde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili verileri açıkladı
Bakan Yerlikaya bayramın ilk gününde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili verileri açıkladı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk günü olan 15 Haziran’da 852 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T09:11+0300
2024-06-16T09:11+0300
2024-06-16T09:11+0300
türkiye
ali yerlikaya
kurban bayramı
trafik
trafik kazası
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin birinci günü 15 Haziran Cumartesi 24 saatlik sürede 852 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken bin 421 kişi ise yaralandı. Ayrıca bayram tatilinin ilk gününde 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bakan Yerlikaya hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara ise şifa diledi. Yerlikaya, trafiğe çıkanları kurallara uymaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-yerlikaya-kurban-bayrami-kapsaminda-alinan-tedbirleri-acikladi-yolun-sonu-bayram-olsun-1084843367.html
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ali yerlikaya, kurban bayramı, trafik, trafik kazası
ali yerlikaya, kurban bayramı, trafik, trafik kazası
Bakan Yerlikaya bayramın ilk gününde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili verileri açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk günü olan 15 Haziran’da 852 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, bin 421 kişi ise yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin birinci günü 15 Haziran Cumartesi 24 saatlik sürede 852 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken bin 421 kişi ise yaralandı.
Ayrıca bayram tatilinin ilk gününde 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bakan Yerlikaya hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara ise şifa diledi. Yerlikaya, trafiğe çıkanları kurallara uymaları konusunda uyardı.