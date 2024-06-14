https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-yerlikaya-kurban-bayrami-kapsaminda-alinan-tedbirleri-acikladi-yolun-sonu-bayram-olsun-1084843367.html

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: ‘Yolun sonu bayram olsun’

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: ‘Yolun sonu bayram olsun’

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

kurban bayramı

radar

ortalama hız ihlal tespit sistemi

personel

jandarma

emniyet

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarından 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi ile yol denetimleri yapılacağını belirtti.Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-yerlikaya-bir-yillik-calismalarini-anlatti-teroristler-gokyuzune-bakamaz-hale-geldi-1084801236.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kurban bayramı, radar, ortalama hız ihlal tespit sistemi, personel, jandarma, emniyet