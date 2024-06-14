https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-yerlikaya-kurban-bayrami-kapsaminda-alinan-tedbirleri-acikladi-yolun-sonu-bayram-olsun-1084843367.html
Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: ‘Yolun sonu bayram olsun’
Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: ‘Yolun sonu bayram olsun’
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T11:03+0300
2024-06-14T11:03+0300
2024-06-14T11:04+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
kurban bayramı
radar
ortalama hız ihlal tespit sistemi
personel
jandarma
emniyet
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarından 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi ile yol denetimleri yapılacağını belirtti.Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-yerlikaya-bir-yillik-calismalarini-anlatti-teroristler-gokyuzune-bakamaz-hale-geldi-1084801236.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kurban bayramı, radar, ortalama hız ihlal tespit sistemi, personel, jandarma, emniyet
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kurban bayramı, radar, ortalama hız ihlal tespit sistemi, personel, jandarma, emniyet
Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: ‘Yolun sonu bayram olsun’
11:03 14.06.2024 (güncellendi: 11:04 14.06.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarından 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi ile yol denetimleri yapılacağını belirtti.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım. Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım. Tüm bu uyarılara uyalım ki 'Yolun Sonu Bayram Olsun.' Kurban Bayramımız mübarek olsun.