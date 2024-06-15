https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/son-9-gunde-gerceklestirilen-denetimlerde-467-bin-78-araca-ve-surucuye-islem-yapildi-1084872800.html

Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı

Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-14 Haziran'da 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini, toplam 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T09:00+0300

2024-06-15T09:00+0300

2024-06-15T09:00+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

emniyet

jandarma

işlem

kurban bayramı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" notuyla Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 6-14 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:Trafik kurallarına uyulmasını, aşırı hız yapılmamasını ve emniyet kemerinin ihmal edilmemesini isteyen Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-yerlikaya-kurban-bayrami-kapsaminda-alinan-tedbirleri-acikladi-yolun-sonu-bayram-olsun-1084843367.html

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