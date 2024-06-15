https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/scholzdan-putinin-ukraynada-ateskes-onerisine-yanit-1084885062.html
Scholz’dan Putin’in Ukrayna'da ateşkes önerisine yanıt
Scholz’dan Putin’in Ukrayna'da ateşkes önerisine yanıt
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkeleri olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerisini "ciddi... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T15:14+0300
2024-06-15T15:14+0300
2024-06-15T15:14+0300
ukrayna krizi
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olaf scholz
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ateşkes
barış
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g7 liderler zirvesi
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İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin ardından Alman kamu yayıncısı ZDF’ye açıklamalarda bulunan Scholz, G7 Zirvesi'nde Ukrayna’ya ilişkin taahhütte bulunulan 50 milyar dolarlık yardım paketinin yıl sonuna kadar bu ülkeye sağlanacağından emin olduğunu belirtirken, Ukrayna’ya sürekli destek verilmesi konusunda aylardır hazırlık yapıldığını ve çözümler bulmaya çalışıldığını, şimdi Ukrayna'nın bu desteği alacağının netleştiğini ifade etti.Scholz, “Bu aynı zamanda tüm ülkelere bu desteği organize etmenin bir yolu olduğuna dair mesajdır. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e de desteğin azalacağına güvenmenin doğru olmayacağına dair bir mesajdır” dedi.Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerini açıklamasının G7 Zirvesi'nde nasıl karşılandığına ilişkin soru üzerine Başbakan Scholz şöyle konuştu:Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’da adil bir barışın sağlanması ve Ukrayna’nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.AB'nin Rusya yönelik planladığı yeni yaptırım paketine ilişkin müzakerelerde ilerlemeyi Almanya'nın engellediğine ilişkin iddialarla ilgili olarak Scholz, “Hayır biz bunları (yaptırımları) engellemiyoruz” dedi.Diğer tüm yaptırım paketlerinde olduğu gibi bu konuda da herkesle yoğun bir şekilde birlikte çalıştıklarını ifade eden Scholz, yaptırımların mümkün olduğunca pragmatik bir şekilde uygulanmasını istediklerini aktardı.Scholz, bu konuda Alman ekonomisinin temsilcileriyle de istişare içinde olduklarını, buradaki amacın ihracata dayalı Alman ekonomisinin ürettiği malların Rusya yerine başka ülkelere ihracatının devamını sağlamak olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/baerbock-ve-scholz-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-konusunda-anlasamiyor-1084878432.html
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almanya, olaf scholz, vladimir putin, rusya, ukrayna, ateşkes, barış, g7, g7 liderler zirvesi
almanya, olaf scholz, vladimir putin, rusya, ukrayna, ateşkes, barış, g7, g7 liderler zirvesi
Scholz’dan Putin’in Ukrayna'da ateşkes önerisine yanıt
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkeleri olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerisini "ciddi bulmadıklarını" söyledi.
İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin ardından Alman kamu yayıncısı ZDF’ye açıklamalarda bulunan Scholz, G7 Zirvesi'nde Ukrayna’ya ilişkin taahhütte bulunulan 50 milyar dolarlık yardım paketinin yıl sonuna kadar bu ülkeye sağlanacağından emin olduğunu belirtirken, Ukrayna’ya sürekli destek verilmesi konusunda aylardır hazırlık yapıldığını ve çözümler bulmaya çalışıldığını, şimdi Ukrayna'nın bu desteği alacağının netleştiğini ifade etti.
Scholz, “Bu aynı zamanda tüm ülkelere bu desteği organize etmenin bir yolu olduğuna dair mesajdır. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e de desteğin azalacağına güvenmenin doğru olmayacağına dair bir mesajdır” dedi.
Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerini açıklamasının G7 Zirvesi'nde nasıl karşılandığına ilişkin soru üzerine Başbakan Scholz şöyle konuştu:
Herkes bunun ciddi bir öneri olmadığını ancak İsviçre'de yapılacak barış konferansıyla bir ilgisi olduğunu biliyor. Ancak Putin aynı zamanda onun için gerçekte neyin önemli olduğunu ortaya koydu. O da klasik olarak emperyalist bir şekilde toprak fethetme. Bunun için büyük ölçüde askeri güç kullandı, acımasız bir savaş başlattı ve emperyalist hayali uğruna 100 bin Rus askerinin ölmesini ya da ağır yaralanmasına razı oldu. Dolayısıyla bu işe yarayabilecek bir öneri değildir.
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’da adil bir barışın sağlanması ve Ukrayna’nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.
AB'nin Rusya yönelik planladığı yeni yaptırım paketine ilişkin müzakerelerde ilerlemeyi Almanya'nın engellediğine ilişkin iddialarla
ilgili olarak Scholz, “Hayır biz bunları (yaptırımları) engellemiyoruz
” dedi.
Diğer tüm yaptırım paketlerinde olduğu gibi bu konuda da herkesle yoğun bir şekilde birlikte çalıştıklarını ifade eden Scholz, yaptırımların mümkün olduğunca pragmatik bir şekilde uygulanmasını istediklerini aktardı.
Scholz, bu konuda Alman ekonomisinin temsilcileriyle de istişare içinde olduklarını, buradaki amacın ihracata dayalı Alman ekonomisinin ürettiği malların Rusya yerine başka ülkelere ihracatının devamını sağlamak olduğunu kaydetti.