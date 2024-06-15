https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/scholzdan-putinin-ukraynada-ateskes-onerisine-yanit-1084885062.html

Scholz’dan Putin’in Ukrayna'da ateşkes önerisine yanıt

Scholz’dan Putin’in Ukrayna'da ateşkes önerisine yanıt

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkeleri olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerisini "ciddi... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T15:14+0300

2024-06-15T15:14+0300

2024-06-15T15:14+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

vladimir putin

rusya

ukrayna

ateşkes

barış

g7

g7 liderler zirvesi

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İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin ardından Alman kamu yayıncısı ZDF’ye açıklamalarda bulunan Scholz, G7 Zirvesi'nde Ukrayna’ya ilişkin taahhütte bulunulan 50 milyar dolarlık yardım paketinin yıl sonuna kadar bu ülkeye sağlanacağından emin olduğunu belirtirken, Ukrayna’ya sürekli destek verilmesi konusunda aylardır hazırlık yapıldığını ve çözümler bulmaya çalışıldığını, şimdi Ukrayna'nın bu desteği alacağının netleştiğini ifade etti.Scholz, “Bu aynı zamanda tüm ülkelere bu desteği organize etmenin bir yolu olduğuna dair mesajdır. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e de desteğin azalacağına güvenmenin doğru olmayacağına dair bir mesajdır” dedi.Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerini açıklamasının G7 Zirvesi'nde nasıl karşılandığına ilişkin soru üzerine Başbakan Scholz şöyle konuştu:Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’da adil bir barışın sağlanması ve Ukrayna’nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.AB'nin Rusya yönelik planladığı yeni yaptırım paketine ilişkin müzakerelerde ilerlemeyi Almanya'nın engellediğine ilişkin iddialarla ilgili olarak Scholz, “Hayır biz bunları (yaptırımları) engellemiyoruz” dedi.Diğer tüm yaptırım paketlerinde olduğu gibi bu konuda da herkesle yoğun bir şekilde birlikte çalıştıklarını ifade eden Scholz, yaptırımların mümkün olduğunca pragmatik bir şekilde uygulanmasını istediklerini aktardı.Scholz, bu konuda Alman ekonomisinin temsilcileriyle de istişare içinde olduklarını, buradaki amacın ihracata dayalı Alman ekonomisinin ürettiği malların Rusya yerine başka ülkelere ihracatının devamını sağlamak olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/baerbock-ve-scholz-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-konusunda-anlasamiyor-1084878432.html

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almanya, olaf scholz, vladimir putin, rusya, ukrayna, ateşkes, barış, g7, g7 liderler zirvesi