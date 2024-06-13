https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/almanya-abnin-rusyaya-yonelik-yaptirimlarina-iliskin-gorusmelerde-ilerlemeyi-engelliyor-1084788155.html

Almanya, AB'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ilişkin görüşmelerde ilerlemeyi engelliyor

Almanya, AB'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ilişkin görüşmelerde ilerlemeyi engelliyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya mevcut yaptırımları aşmasına yardımcı olan yabancı şirketlere yönelik sert tedbirler alınmasına ilişkin görüşmelerde ilerleme... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T08:27+0300

2024-06-13T08:27+0300

2024-06-13T08:24+0300

dünya

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rusya

yaptırım

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

abd

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ukrayna krizi

kredi

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Alman haber ajansı DPA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Federal hükümet, AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine ilişkin müzakerelerde ilerlemeyi engelliyor. Almanya’nın tereddüdü ve değişikliklerin girilmesi talepleri, yaptırım planlarının şimdiye kadar sonuçlandırılamamasının önemli bir nedeni” ifadesine yer verildi.Yeni yaptırım paketi, mevcut önlemlerin “aşılması” ile mücadele etmeyi amaçlıyor. Ayrıca Rus sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine karşı ilk kez sert tedbirler getirilmesi planlanıyor. Avrupa Komisyonu, aralarında Belçika'nın Zeebrugge limanının da bulunduğu bazı limanlardan Rus LNG'sinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere sevkiyatını yasaklamak istiyor.Ajansa konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, Almanya “yaptırımların aşılmasını zorlaştıracak” tedbirlerden endişe duyuyor. Berlin, yeni kısıtlamaların sadece bazı malları kapsamasını ya da kısıtlamaların ihlali durumunda, şirketlerin yan kuruluşlarının sorumluluğuna ilişkin maddenin taslaktan çıkarılmasını talep ediyor. Bunun nedeni muhtemelen Alman şirketlerinin böyle bir durumda sorumlu tutulabileceği korkusu olduğu belirtiliyor.Daha önce Politico, Kiev’e verilmesi ve Rusya’nın Avrupa’da dondurulan varlıklarından elde edilecek gelirle geri ödenmesi planlanan 50 milyar dolarlık krediye ilişkin nihai anlaşmanın, ABD ve AB arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle en azından sonbahara kadar erteleneceğini bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un, G7 Zirvesinde ABD’nin kredi önerisini reddedeceği belirtilmişti.Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, ama yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini dile getirmişti. Putin, ABD ve müttefiklerinin başlıca amacının milyonların yaşamını kötüleştirmek olduğunu belirtmişti.Buna rağmen Rusya yaptırım baskısıyla baş ederken Batı’da, söz konusu kısıtlamaların etkili olmadığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Moskova, Batı’nın Rusya karşıtı yaptırım politikasının başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunun altını çiziyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-buyukelci-antonov-rusya-abdnin-dayattigi-catisma-yanitsiz-kalmayacak-1084782784.html

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avrupa birliği, almanya, rusya, yaptırım, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), abd, ukrayna, ukrayna krizi, kredi, emmanuel macron, olaf scholz, vladimir putin, politico, dpa