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Rus uzman: ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor
Rus uzman: ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin genişletilmesi kapsamında Türkiye'de kayıtlı 18 şirkete yaptırım uyguladı. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T15:48+0300
2024-06-15T15:48+0300
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin genişletilmesi kapsamında Türkiye'de kayıtlı 18 şirkete yaptırım uyguladı.Bu şirketlerin çoğu "ikincil yaptırım riski" ibaresiyle listelenirken, kısıtlamalar kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren bu şirketler arasında, mal ithalatı ve ihracatı gerçekleştirenler ile birlikte deniz araçlarına hizmet eden, endüstriyel ekipman tedariki sağlayan ve tıbbi ekipman satan şirketler de yer alıyor.Rusya'yla iş yaptıkları gerekçesiyle Türk şirketlerini listeye alan Washington’un hamlesini ve ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye neden yaptırım uyguladığını Sputnik’e değerlendiren Rusya Askeri Bilimler Akademisi üyesi Sergey Sudakov, ABD'nin müttefiklerini sadece durumsal olarak değerlendirdiğine dikkat çektiği yorumunda, Washington'un Ankara'nın bağımsız politikasına ihtiyacı olmadığını düşündüğünü ifade etti.ABD'nin dünyayı ‘kendisinden olanlar’ ve ‘diğerleri’ olarak ikiye ayırdığına dikkat çeken uzman, “Ancak kendisinden olanların yalnızca ABD'ye düzenli olarak ödeme yapan ve onun isteklerini yerine getirenler olduğunu anlamak gerekir. ABD açısından siyasette dostluk mümkün değildir. ABD, kurduğu ittifakların bile geçici ve durumsal ittifaklar olduğunun çok iyi farkındadır. Elbette Türkiye 1952'den beri NATO üyesidir ve Amerikalılar Türkiye'nin ABD'nin iradesine tamamen boyun eğmesini beklemektedir. Ancak giderek artan bir şekilde Türkiye'nin kendi iradesini ortaya koyduğunu, kendi başına hareket ettiğini görüyoruz ve Amerika doğal olarak bundan hoşlanmıyor" ifadelerini kullandı.‘ABD artık intikam alıyor’Türkiye ile Rusya arasında giderek güçlenen ticari ve ekonomik bağları ima eden Rus siyaset bilimci Sudakov, Amerika'nın müttefiklik ilişkilerinden bağımsız olarak Rusya ile ortak temasları nedeniyle Türkiye ve diğer ülkelere misilleme yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurgularken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Sudakov, Washington’un Rusya'ya yardım eden ülkelere karşı uygulamak istediği ikincil yaptırımların genişleyeceğine de dikkat çektiği konuşmasında, öte yandan Amerika’nın bu adımları atarak sadece kendi etki alanını zayıflatmakla kalmadığını, aynı zamanda müttefiklik ilişkileri ilkesini de yok ettiğinin vurguladı.
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türkiye, rusya, abd, washington dc, ankara, moskova, yaptırım, abd yaptırım, ticaret
türkiye, rusya, abd, washington dc, ankara, moskova, yaptırım, abd yaptırım, ticaret

Rus uzman: ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor

15:48 15.06.2024
© AP Photo / Made NagiErdoğan Biden
Erdoğan Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Made Nagi
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Özel
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin genişletilmesi kapsamında Türkiye'de kayıtlı 18 şirkete yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin genişletilmesi kapsamında Türkiye'de kayıtlı 18 şirkete yaptırım uyguladı.
Bu şirketlerin çoğu "ikincil yaptırım riski" ibaresiyle listelenirken, kısıtlamalar kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren bu şirketler arasında, mal ithalatı ve ihracatı gerçekleştirenler ile birlikte deniz araçlarına hizmet eden, endüstriyel ekipman tedariki sağlayan ve tıbbi ekipman satan şirketler de yer alıyor.
Rusya'yla iş yaptıkları gerekçesiyle Türk şirketlerini listeye alan Washington’un hamlesini ve ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye neden yaptırım uyguladığını Sputnik’e değerlendiren Rusya Askeri Bilimler Akademisi üyesi Sergey Sudakov, ABD'nin müttefiklerini sadece durumsal olarak değerlendirdiğine dikkat çektiği yorumunda, Washington'un Ankara'nın bağımsız politikasına ihtiyacı olmadığını düşündüğünü ifade etti.
ABD'nin dünyayı ‘kendisinden olanlar’ ve ‘diğerleri’ olarak ikiye ayırdığına dikkat çeken uzman, “Ancak kendisinden olanların yalnızca ABD'ye düzenli olarak ödeme yapan ve onun isteklerini yerine getirenler olduğunu anlamak gerekir. ABD açısından siyasette dostluk mümkün değildir. ABD, kurduğu ittifakların bile geçici ve durumsal ittifaklar olduğunun çok iyi farkındadır. Elbette Türkiye 1952'den beri NATO üyesidir ve Amerikalılar Türkiye'nin ABD'nin iradesine tamamen boyun eğmesini beklemektedir. Ancak giderek artan bir şekilde Türkiye'nin kendi iradesini ortaya koyduğunu, kendi başına hareket ettiğini görüyoruz ve Amerika doğal olarak bundan hoşlanmıyor" ifadelerini kullandı.

‘ABD artık intikam alıyor’

Türkiye ile Rusya arasında giderek güçlenen ticari ve ekonomik bağları ima eden Rus siyaset bilimci Sudakov, Amerika'nın müttefiklik ilişkilerinden bağımsız olarak Rusya ile ortak temasları nedeniyle Türkiye ve diğer ülkelere misilleme yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurgularken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
Türkiye, ABD'den meşru olarak almak isteyeceği temettüleri almıyor ve yakın, hatta uzak gelecekte de böyle temettülerin beklenmediğini görüyoruz. Eğer sopa politikasını kullanıyorsanız, havuç politikasını da kullanmanız gerektiği açıktır. Burada şu soru ortaya çıkıyor: Türk yetkililerin uzun zaman önce alması gereken havuç nerede? Koruma, para, ayrıcalıklı krediler, silahlar, AB üyeliği? Hiçbir şey yok... Artık ABD, Rusya'ya yardım ettiği için Türkiye'den intikam almaya başlıyor.
Sudakov, Washington’un Rusya'ya yardım eden ülkelere karşı uygulamak istediği ikincil yaptırımların genişleyeceğine de dikkat çektiği konuşmasında, öte yandan Amerika’nın bu adımları atarak sadece kendi etki alanını zayıflatmakla kalmadığını, aynı zamanda müttefiklik ilişkileri ilkesini de yok ettiğinin vurguladı.
People walk past a screen showing currency exchange rates, share price index and other information is pictured in the office of the Moscow Exchange in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
EKONOMİ
İngiltere yeni Rusya yaptırımlarını açıkladı: 2 Türk şirketi listede
13 Haziran , 15:45
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