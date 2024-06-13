İngiltere yeni Rusya yaptırımlarını açıkladı: 2 Türk şirketi listede
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© Sputnik / Sergey Guneev/
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İngiltere hükümeti, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rusya'daki ve Rusya'yla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü çeşitli ülkelerdeki kişi, kurum ve kuruluşlara uyguladığı yaptırımları genişletti.
İngiltere Maliye Bakanlığı, Rusya'yla ticari faaliyetler içinde bulunduğu gerekçesiyle 2'si Türkiye'den olmak üzere 42 özel ve tüzel kişiyi yaptırım listesine dahil etti.
Listede öne çıkan kuruluşlar Moskova Borsası, İngosstrah sigorta şirketi ile enerji alanında faaliyet yürüten Rusatom Arktik, Novatek-Murmansk, Sonatek, Murmansk SPG gibi şirketler oldu.
Bakanlığın duyurduğu yeni listede Türkiye'den Bosfor Avrasya Ic ve Dis Ticaret Limited ile Egetir Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketlerinin yer aldığı görüldü.
İngiltere'nin genişletilmiş yaptırım listesinde Çin, İsrail, BAE, Singapur ve Kırgızistan'dan şirketlere de yer verildi.
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürekli olarak genişletiyor. Moskova da, Londra'nın bu yıkıcı adımlarına simetrik yanıt veriyor ve İngiltere'den birçok kişi, kurum ve kuruluşu yaptırım listesine dahil ediyor.
Listede öne çıkan kuruluşlar Moskova Borsası, İngosstrah sigorta şirketi ile enerji alanında faaliyet yürüten Rusatom Arktik, Novatek-Murmansk, Sonatek, Murmansk SPG gibi şirketler oldu.
Bakanlığın duyurduğu yeni listede Türkiye'den Bosfor Avrasya Ic ve Dis Ticaret Limited ile Egetir Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketlerinin yer aldığı görüldü.
İngiltere'nin genişletilmiş yaptırım listesinde Çin, İsrail, BAE, Singapur ve Kırgızistan'dan şirketlere de yer verildi.
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürekli olarak genişletiyor. Moskova da, Londra'nın bu yıkıcı adımlarına simetrik yanıt veriyor ve İngiltere'den birçok kişi, kurum ve kuruluşu yaptırım listesine dahil ediyor.