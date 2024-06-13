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İngiltere yeni Rusya yaptırımlarını açıkladı: 2 Türk şirketi listede
İngiltere yeni Rusya yaptırımlarını açıkladı: 2 Türk şirketi listede
Sputnik Türkiye
İngiltere hükümeti, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rusya'daki ve Rusya'yla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü çeşitli ülkelerdeki kişi, kurum ve kuruluşlara... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T15:45+0300
2024-06-13T15:45+0300
ekonomi
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rusya savunma bakanlığı
yaptırım
ekonomik yaptırım
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İngiltere Maliye Bakanlığı, Rusya'yla ticari faaliyetler içinde bulunduğu gerekçesiyle 2'si Türkiye'den olmak üzere 42 özel ve tüzel kişiyi yaptırım listesine dahil etti.Listede öne çıkan kuruluşlar Moskova Borsası, İngosstrah sigorta şirketi ile enerji alanında faaliyet yürüten Rusatom Arktik, Novatek-Murmansk, Sonatek, Murmansk SPG gibi şirketler oldu.Bakanlığın duyurduğu yeni listede Türkiye'den Bosfor Avrasya Ic ve Dis Ticaret Limited ile Egetir Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketlerinin yer aldığı görüldü.İngiltere'nin genişletilmiş yaptırım listesinde Çin, İsrail, BAE, Singapur ve Kırgızistan'dan şirketlere de yer verildi.İngiltere, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürekli olarak genişletiyor. Moskova da, Londra'nın bu yıkıcı adımlarına simetrik yanıt veriyor ve İngiltere'den birçok kişi, kurum ve kuruluşu yaptırım listesine dahil ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-rusya-ile-ticaret-yaptigi-gerekcesiyle-13-turk-sirketine-yaptirim-karari-aldi-1084797125.html
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ingiltere, rusya savunma bakanlığı, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi, ticaret, şirket, ekonomik yaptırımlar
ingiltere, rusya savunma bakanlığı, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi, ticaret, şirket, ekonomik yaptırımlar

İngiltere yeni Rusya yaptırımlarını açıkladı: 2 Türk şirketi listede

15:45 13.06.2024
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinPeople walk past a screen showing currency exchange rates, share price index and other information is pictured in the office of the Moscow Exchange in Moscow, Russia.
People walk past a screen showing currency exchange rates, share price index and other information is pictured in the office of the Moscow Exchange in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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İngiltere hükümeti, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rusya'daki ve Rusya'yla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü çeşitli ülkelerdeki kişi, kurum ve kuruluşlara uyguladığı yaptırımları genişletti.
İngiltere Maliye Bakanlığı, Rusya'yla ticari faaliyetler içinde bulunduğu gerekçesiyle 2'si Türkiye'den olmak üzere 42 özel ve tüzel kişiyi yaptırım listesine dahil etti.

Listede öne çıkan kuruluşlar Moskova Borsası, İngosstrah sigorta şirketi ile enerji alanında faaliyet yürüten Rusatom Arktik, Novatek-Murmansk, Sonatek, Murmansk SPG gibi şirketler oldu.

Bakanlığın duyurduğu yeni listede Türkiye'den Bosfor Avrasya Ic ve Dis Ticaret Limited ile Egetir Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketlerinin yer aldığı görüldü.

İngiltere'nin genişletilmiş yaptırım listesinde Çin, İsrail, BAE, Singapur ve Kırgızistan'dan şirketlere de yer verildi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürekli olarak genişletiyor. Moskova da, Londra'nın bu yıkıcı adımlarına simetrik yanıt veriyor ve İngiltere'den birçok kişi, kurum ve kuruluşu yaptırım listesine dahil ediyor.
Türkiye- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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ABD, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı
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