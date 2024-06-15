https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/ab-ukrayna-ile-uyelik-muzakerelerini-25-haziranda-baslatacak-1084879172.html
AB, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak
AB, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyururken, üyeliğin masaya yatırılacağı hükümetlerarası... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T12:18+0300
2024-06-15T12:18+0300
2024-06-15T12:18+0300
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
ab üyeliği
avrupa birliği
belçika
macaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/16/1079897234_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_bd998253713932eacaac0abcba09e6c3.jpg
AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirildi.Açıklamada, ilk hükümetlerarası konferansların 25 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşaması sayılıyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.Konferansın, 25 Haziran'da AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Lüksemburg'da yapılacağı öğrenildi.Macaristan vetosu aşıldıUkrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı.İki ülke, 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü almış, üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı ise 23 Aralık 2023'te çıkmıştı.AB Komisyonu, geçen hafta her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kritleri yerine getirdiğini duyurmuştu. Ancak 27 üye ülkenin oy birliğini gerektiren bu karar, Macaristan tarafından veto ediliyordu.1 Temmuz'da AB dönem başkanlığının Macaristan'a geçecek olması, Belçika ve AB Komisyonu'nun bir an evvel müzakereleri başlatmak için çabaları yoğunlaştırmasına neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/orban-ukraynada-baris-ab-ve-abd-secimlerine-bagli-1084658036.html
ukrayna
avrupa birliği
belçika
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/16/1079897234_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_8235a50159b0021ddf5713438db28c5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, ab üyeliği, avrupa birliği, belçika, macaristan
ukrayna, ukrayna krizi, ab üyeliği, avrupa birliği, belçika, macaristan
AB, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyururken, üyeliğin masaya yatırılacağı hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşaması sayılıyor.
AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirildi.
Açıklamada, ilk hükümetlerarası konferansların 25 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.
Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşaması sayılıyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.
Konferansın, 25 Haziran'da AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Lüksemburg'da yapılacağı öğrenildi.
Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı.
İki ülke, 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü almış, üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı ise 23 Aralık 2023'te çıkmıştı.
AB Komisyonu, geçen hafta her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kritleri yerine getirdiğini duyurmuştu. Ancak 27 üye ülkenin oy birliğini gerektiren bu karar, Macaristan tarafından veto ediliyordu.
1 Temmuz'da AB dönem başkanlığının Macaristan'a geçecek olması, Belçika ve AB Komisyonu'nun bir an evvel müzakereleri başlatmak için çabaları yoğunlaştırmasına neden olmuştu.