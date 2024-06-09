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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/orban-ukraynada-baris-ab-ve-abd-secimlerine-bagli-1084658036.html
Orban: Ukrayna'da barış AB ve ABD'deki seçimlere bağlı
Orban: Ukrayna'da barış AB ve ABD'deki seçimlere bağlı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu ve ABD başkanlık seçimlerini barış yanlısı güçlerin kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmanın... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T11:49+0300
2024-06-09T13:23+0300
ukrayna krizi
viktor orban
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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullandıktan sonra seçim merkezinde gazetecilerle yaptığı sohbette ‘Ukrayna'da barışın ne zaman beklenebileceği’ sorusunu yanıtlayan Orban, tüm AB ülkelerinde devam etmekte olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ana konusunun savaş ve barış meselesi olduğuna vurgu yaparak, kasım ayında ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağını da hatırlattı.Orban bu iki seçimin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Avrupa ve ABD'deki seçimlerin barışsever insanlar tarafından kazanılması halinde Ukrayna'da barışın tesis edilebileceğini" vurguladı.Macaristan Başbakanı, ABD'nin Ukrayna'ya Avrupa devletlerinin garantörlüğünde 40 milyar dolar borç verme fikrini ironik bir şekilde ‘muhteşem’ olarak nitelendirirken şöyle konuştu:‘Batı’daki pek çok kişi 1990’lara geri dönmek istiyor’Ukrayna'nın kaynaklar açısından zengin ancak boğazına kadar borca batmış bir ülke olduğunu belirten Orban, bu politika üzerinden yabancı şirketlerin verimli topraklarına ve diğer ekonomik varlıklarına sahip olabileceğini söyledi.Orban, Batı'daki pek çok kişinin sadece Ukrayna'nın değil Rusya'nın da kaynaklarının, varlıklarının ve parasının mevcut olduğu 1990'lara geri dönmek istediğini ve bu yüzden Rusya'yı yenmeyi umduklarını kaydettiği konuşmasını, “Gerçekten de durum şu ki Batılı savaş yanlısı liderler Rusya'yı bir savaşta yenmek istiyor. Bu harika bir plan! Çok basit! Peki ne için? Para için. Her zamanki gibi para, mal varlığı ve nüfuz için” diye tamamladı.Macaristan’da halk AP üyeleri ve yerel yöneticileri seçmek için sandık başındaMacaristan’da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini ve yerel yöneticileri belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.Yaklaşık 9.7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, AP’nin 21 yeni üyesinin yanı sıra 3 bin 177 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek üzere yerel saatle 06.00’da oy kullanmaya başladı.Ülkede 11 parti ve ittifakın yarıştığı AP ve yerel seçimler için vatandaşlar saat 19.00’a kadar oy kullanabilecek.Ukrayna’da süren savaş, ülkede 14 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan Başbakan Viktor Orban’ın savaş karşıtı çıkışları, Avrupa Birliği (AB) yönetimiyle yaşadığı gerginlikler ve düzensiz göçmen konusu gibi hususlar kampanya döneminin öne çıkan başlıkları oldu.Temmuz 2024’de AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Macaristan’ın AP seçimleri sonrasında Birlik içindeki ibrelerin sağa yönelmesini hedefliyor.Yerel seçimlerÜlkede halk, AP’nin yanı sıra başta başkent Budapeşte olmak üzere 3 bin 177 belediyenin yeni başkanlarını da belirleyecek. Mahalli seçimlere ilişkin en çok merak edilen sonuç ise başkentin el değiştirip değiştirmeyeceği.Macaristan’da Ekim 2019’da yapılan seçimde belediye başkanlığı koltuğuna muhalefet partilerinin ortak adayı Gergely Karacsony oturdu. Ülkede Nisan 2022’de yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Orban’ın öncülüğünü yaptığı, Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakının bugünkü seçimde nasıl bir performans sergileyeceği, Budapeşte'yi tekrar alıp alamayacağı merak ediliyor.
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viktor orban, macaristan, ap, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri
viktor orban, macaristan, ap, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri

Orban: Ukrayna'da barış AB ve ABD'deki seçimlere bağlı

11:49 09.06.2024 (güncellendi: 13:23 09.06.2024)
© AP Photo / Denes ErdosMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Denes Erdos
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu ve ABD başkanlık seçimlerini barış yanlısı güçlerin kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmanın çözüleceğine güvenmenin mümkün olacağını söyledi.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullandıktan sonra seçim merkezinde gazetecilerle yaptığı sohbette ‘Ukrayna'da barışın ne zaman beklenebileceği’ sorusunu yanıtlayan Orban, tüm AB ülkelerinde devam etmekte olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ana konusunun savaş ve barış meselesi olduğuna vurgu yaparak, kasım ayında ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağını da hatırlattı.
Orban bu iki seçimin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Avrupa ve ABD'deki seçimlerin barışsever insanlar tarafından kazanılması halinde Ukrayna'da barışın tesis edilebileceğini" vurguladı.
Macaristan Başbakanı, ABD'nin Ukrayna'ya Avrupa devletlerinin garantörlüğünde 40 milyar dolar borç verme fikrini ironik bir şekilde ‘muhteşem’ olarak nitelendirirken şöyle konuştu:
Amerikalılar muhteşem bir teklifte bulundular: Ukrayna'ya yeni bir 40 milyar dolar borç verecekler ve biz Avrupalılar da Ukraynalıların bu parayı geri ödemesini garanti edeceğiz.

‘Batı’daki pek çok kişi 1990’lara geri dönmek istiyor’

Ukrayna'nın kaynaklar açısından zengin ancak boğazına kadar borca batmış bir ülke olduğunu belirten Orban, bu politika üzerinden yabancı şirketlerin verimli topraklarına ve diğer ekonomik varlıklarına sahip olabileceğini söyledi.
Orban, Batı'daki pek çok kişinin sadece Ukrayna'nın değil Rusya'nın da kaynaklarının, varlıklarının ve parasının mevcut olduğu 1990'lara geri dönmek istediğini ve bu yüzden Rusya'yı yenmeyi umduklarını kaydettiği konuşmasını, “Gerçekten de durum şu ki Batılı savaş yanlısı liderler Rusya'yı bir savaşta yenmek istiyor. Bu harika bir plan! Çok basit! Peki ne için? Para için. Her zamanki gibi para, mal varlığı ve nüfuz için” diye tamamladı.

Macaristan’da halk AP üyeleri ve yerel yöneticileri seçmek için sandık başında

Macaristan’da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini ve yerel yöneticileri belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.
Yaklaşık 9.7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, AP’nin 21 yeni üyesinin yanı sıra 3 bin 177 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek üzere yerel saatle 06.00’da oy kullanmaya başladı.
Ülkede 11 parti ve ittifakın yarıştığı AP ve yerel seçimler için vatandaşlar saat 19.00’a kadar oy kullanabilecek.
Ukrayna’da süren savaş, ülkede 14 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan Başbakan Viktor Orban’ın savaş karşıtı çıkışları, Avrupa Birliği (AB) yönetimiyle yaşadığı gerginlikler ve düzensiz göçmen konusu gibi hususlar kampanya döneminin öne çıkan başlıkları oldu.
Temmuz 2024’de AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Macaristan’ın AP seçimleri sonrasında Birlik içindeki ibrelerin sağa yönelmesini hedefliyor.

Yerel seçimler

Ülkede halk, AP’nin yanı sıra başta başkent Budapeşte olmak üzere 3 bin 177 belediyenin yeni başkanlarını da belirleyecek. Mahalli seçimlere ilişkin en çok merak edilen sonuç ise başkentin el değiştirip değiştirmeyeceği.
Macaristan’da Ekim 2019’da yapılan seçimde belediye başkanlığı koltuğuna muhalefet partilerinin ortak adayı Gergely Karacsony oturdu. Ülkede Nisan 2022’de yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Orban’ın öncülüğünü yaptığı, Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakının bugünkü seçimde nasıl bir performans sergileyeceği, Budapeşte'yi tekrar alıp alamayacağı merak ediliyor.
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