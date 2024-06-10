https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/tuik-issizlik-verilerini-acikladi-1084675306.html

TÜİK Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı, Nisan'da bir önceki aya göre puan 0.1 azalarak yüzde 8.5 oldu. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T10:12+0300

2024-06-10T10:12+0300

2024-06-10T10:21+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

işsizlik

işsizlik

işsizlik maaşı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı iş gücü verilerini yayımladı. Buna göre işsizlik nisanda bir önceki aya göre 0.1 puan gerileyerek yüzde 8.5 oldu. İşsiz sayısı ise 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu.İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 49.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.Genç nüfusta i̇şsi̇zli̇k15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 14.5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12.2, kadınlarda ise yüzde 19.1 olarak tahmin edildi.İşsizlik verileri neden bu kadar önemli?İşsizlik verileri ülkenin ekonomik durumuna dair önemli ipuçları verirken, politika kararlarını şekillendirebilmesi sebebiyle de faydalı bir makroekonomik faktördür. Bir ülkede işsizlik oranının yüksek olması ise ekonomik sıkıntıların yaşandığının bir göstergesi olabilir.

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, işsizlik, işsizlik maaşı