https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rus-uzman-nato-muttefiklerini-kieve-yardim-etmeye-zorluyor-1084867394.html

Rus uzman: NATO müttefiklerini Kiev’e yardım etmeye zorluyor

Rus uzman: NATO müttefiklerini Kiev’e yardım etmeye zorluyor

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemlerini Ukrayna’ya devretmeyi reddetmesine rağmen NATO ülkelerinden Kiev'e geniş çaplı desteğin... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T21:34+0300

2024-06-14T21:34+0300

2024-06-14T21:34+0300

görüş

igor korotçenko

askeri uzman

recep tayyip erdoğan

ispanya başbakanı pedro sanchez

abd

batı

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patriot

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, krallık yetkililerinin Türkiye'de bulunan Patriot bataryasını Kiev'e devretmeyeceğini söyledi.Rus askeri uzman İgor Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemleriyle ilgili söz konusu tutumunun ne anlama geldiğini ve NATO ülkelerinin şu anda Kiev'e sağladıkları yardımı Sputnik’e değerlendirdi.Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemlerine ilişkin olumsuz tutumuna rağmen NATO ülkelerinden Kiev'e silah tedariki konusunda geniş çaplı desteğin devam edeceğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamayı kesinlikle sürdüreceğini ve müttefiklerden birinin bunu reddetmesinin kuralın yalnızca bir istisnası olduğunu vurgulayan Rus uzman, şöyle devam etti:NATO’nun müttefiklerini Kiev’e yardıma zorladığını belirten Rus askeri uzman, “Macaristan, Slovakya ve Türkiye İttifak içindeki bağımsız pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar ancak bunu başarmaları her zaman kolay olmuyor. Avrupa'nın geri kalanı Ukrayna'yı desteklemek üzere konsolide olmuş durumda. NATO, müttefikleri olan üye ülkeleri Kiev'e yardım etmeye zorluyor, son zamanlarda tırmanışın derecesinin arttığını görüyoruz ve şu anda bu yönde bir eğilim söz konusu" ifadelerini kullandı.

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