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Rus uzman: NATO müttefiklerini Kiev’e yardım etmeye zorluyor
Rus uzman: NATO müttefiklerini Kiev’e yardım etmeye zorluyor
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemlerini Ukrayna’ya devretmeyi reddetmesine rağmen NATO ülkelerinden Kiev'e geniş çaplı desteğin... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T21:34+0300
2024-06-14T21:34+0300
görüş
igor korotçenko
askeri uzman
recep tayyip erdoğan
ispanya başbakanı pedro sanchez
abd
batı
ukrayna
patriot
kiev
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, krallık yetkililerinin Türkiye'de bulunan Patriot bataryasını Kiev'e devretmeyeceğini söyledi.Rus askeri uzman İgor Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemleriyle ilgili söz konusu tutumunun ne anlama geldiğini ve NATO ülkelerinin şu anda Kiev'e sağladıkları yardımı Sputnik’e değerlendirdi.Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemlerine ilişkin olumsuz tutumuna rağmen NATO ülkelerinden Kiev'e silah tedariki konusunda geniş çaplı desteğin devam edeceğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamayı kesinlikle sürdüreceğini ve müttefiklerden birinin bunu reddetmesinin kuralın yalnızca bir istisnası olduğunu vurgulayan Rus uzman, şöyle devam etti:NATO’nun müttefiklerini Kiev’e yardıma zorladığını belirten Rus askeri uzman, “Macaristan, Slovakya ve Türkiye İttifak içindeki bağımsız pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar ancak bunu başarmaları her zaman kolay olmuyor. Avrupa'nın geri kalanı Ukrayna'yı desteklemek üzere konsolide olmuş durumda. NATO, müttefikleri olan üye ülkeleri Kiev'e yardım etmeye zorluyor, son zamanlarda tırmanışın derecesinin arttığını görüyoruz ve şu anda bu yönde bir eğilim söz konusu" ifadelerini kullandı.
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igor korotçenko, askeri uzman, recep tayyip erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez, abd, batı, ukrayna, patriot, kiev, macaristan, türkiye, slovakya, almanya, hollanda
igor korotçenko, askeri uzman, recep tayyip erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez, abd, batı, ukrayna, patriot, kiev, macaristan, türkiye, slovakya, almanya, hollanda

Rus uzman: NATO müttefiklerini Kiev’e yardım etmeye zorluyor

21:34 14.06.2024
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid’de ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid’de ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Rus askeri uzman İgor Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemlerini Ukrayna’ya devretmeyi reddetmesine rağmen NATO ülkelerinden Kiev'e geniş çaplı desteğin devam edeceğini belirtti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, krallık yetkililerinin Türkiye'de bulunan Patriot bataryasını Kiev'e devretmeyeceğini söyledi.
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemleriyle ilgili söz konusu tutumunun ne anlama geldiğini ve NATO ülkelerinin şu anda Kiev'e sağladıkları yardımı Sputnik’e değerlendirdi.
Korotçenko, İspanya'nın Patriot sistemlerine ilişkin olumsuz tutumuna rağmen NATO ülkelerinden Kiev'e silah tedariki konusunda geniş çaplı desteğin devam edeceğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:
“Amerikan yapımı NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye topraklarına konuşlandırılmasının hikayesi ilginç. İspanya, 2015 yılında Türk hava sahasını korumak amacıyla Patriot hava savunma sistemini Türkiye’nin güneydeki Adana ilinde konuşlandırmıştı. Şu anda İspanya, hava savunma sistemlerini Türk topraklarında konuşlandırmaya devam eden tek NATO ülkesi. Daha önce Almanya, ABD ve Hollanda da Türkiye'de Patriot sistemlerini konuşlandırmış ancak daha sonra geri çekmişlerdi. ABD şu anda Türkiye'ye Patriot vermeyi reddediyor, aynı zamanda Kiev’e devretmek üzere bu ülkede bulunan son sistemi de almaya çalışıyor, ancak bu girişimi şu ana kadar sonuçsuz kaldı.”
Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamayı kesinlikle sürdüreceğini ve müttefiklerden birinin bunu reddetmesinin kuralın yalnızca bir istisnası olduğunu vurgulayan Rus uzman, şöyle devam etti:
“Bir ülkenin hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya devretmek istememesi elbette övgüye değer, ancak bundan kesinlikle Ukrayna'nın kendi topraklarında hava savunma kalkanı oluşturma alanında büyük ölçekli destek almayacağı sonucu çıkmaz. İspanya'nın Patriot bataryasını devretmeyi reddetmesi, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamaya yönelik konsolide desteğinde istatistiksel bir sapmadır. Tek bir olguya takılıp kalmaya gerek yok. Onlarca NATO üyesi ülke ne yazık ki düzenli olarak Kiev'e silah gönderiyor.”
NATO’nun müttefiklerini Kiev’e yardıma zorladığını belirten Rus askeri uzman, “Macaristan, Slovakya ve Türkiye İttifak içindeki bağımsız pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar ancak bunu başarmaları her zaman kolay olmuyor. Avrupa'nın geri kalanı Ukrayna'yı desteklemek üzere konsolide olmuş durumda. NATO, müttefikleri olan üye ülkeleri Kiev'e yardım etmeye zorluyor, son zamanlarda tırmanışın derecesinin arttığını görüyoruz ve şu anda bu yönde bir eğilim söz konusu" ifadelerini kullandı.
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