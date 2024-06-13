https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/erdogan-ispanya-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-daha-da-gelistirmek-arzusundayiz-1084801652.html
Erdoğan: İspanya halkı Filistinli kardeşlerimizin ve Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edindi
Erdoğan: İspanya halkı Filistinli kardeşlerimizin ve Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edindi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha geliştirilmesi arzusunda olduklarını... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T12:54+0300
2024-06-13T12:54+0300
2024-06-13T12:56+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ispanya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İspanya iş forumunda konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:'Bugün imzalanacak anlaşmalar işbirliğimizin zeminini daha da güçlendireceğiz''İspanya halkı hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir'
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recep tayyip erdoğan, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez
recep tayyip erdoğan, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez
Erdoğan: İspanya halkı Filistinli kardeşlerimizin ve Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edindi
12:54 13.06.2024 (güncellendi: 12:56 13.06.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha geliştirilmesi arzusunda olduklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İspanya iş forumunda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
'Bugün imzalanacak anlaşmalar işbirliğimizin zeminini daha da güçlendireceğiz'
Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve işbirliğimiz hayati önemlidir. İspanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek arzusundayız. 2002 öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçen sene 19.2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakaladık. Bu hacmi çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da bu yaklaşımın sonucudur. Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü işbirliklerinin tesis edilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Farklı sektörlerden çalışmalarımızla yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi böyle geleceğe taşıyabiliriz. Siz yatırım yaptıkça çalıştıkça biz de her daim sizin yanınızda olacağız. Bugün imzalanacak anlaşmalar işbirliğimizin zeminini daha da güçlendireceğiz.
'İspanya halkı hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir'
Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi. 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar ve mülteci kampları bombalandı. Doktorlar, akademisyen ve masum siviller kurşunların hedefi oldu.
Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bit tabloyu kabullenmesi mümkün değildir. İspanya'yı tavrından dolayı tebrik ediyorum. İlk günden bu yana gerçekten ilkeli tutarlı bir politika seyrederek hem İspanya halkı hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.