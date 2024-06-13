Erdoğan: İspanya halkı Filistinli kardeşlerimizin ve Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edindi

Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve işbirliğimiz hayati önemlidir. İspanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek arzusundayız. 2002 öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçen sene 19.2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakaladık. Bu hacmi çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da bu yaklaşımın sonucudur. Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü işbirliklerinin tesis edilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Farklı sektörlerden çalışmalarımızla yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi böyle geleceğe taşıyabiliriz. Siz yatırım yaptıkça çalıştıkça biz de her daim sizin yanınızda olacağız. Bugün imzalanacak anlaşmalar işbirliğimizin zeminini daha da güçlendireceğiz.