Milli Eğitim Bakanı Tekin: 6. sınıfa giden kızım 'gene Yusuf Tekin istifa şeyleriyle uğraştık' diyor

(Hobileriniz var mı? Boş vakitlerinizde neler yaparsınız?) Ben türkü hastasıyım. Ben türkü sözleri ile ilgileniyorum. Bir tane kitap hazırlamıştım türkü sözlerinin analizleriyle ilgili. Türkü benim özel ilgi alanım, halk müziği. Bir yerde türkü dinlerken siz melodisine takarsınız ben sözlerine. Benim için sözleri önemlidir. Sözleri eğer anlamlı bir bütünlük arz ediyorsa o türkü benim için çok önemlidir. Futbol severim. Kendi içimizde oynardık. Ama iyi bir futbol taraftarıyım, fanatiğim. Fırsat bulduğumda dizi ve film seyrederim.