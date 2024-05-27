Milli Eğitim Bakanı Tekin: 6. sınıfa giden kızım 'gene Yusuf Tekin istifa şeyleriyle uğraştık' diyor
© AA / Cem GencoYusuf Tekin
© AA / Cem Genco
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel hayatına dair açıklamalarda bulundu ve "Bir tane küçük var, 6. sınıfta. O biraz sosyal medyadaki tartışmalara bakıyor. “Bugün ne yaptın kızım” diyorum. “Gene Yusuf Tekin istifa şeyleriyle uğraştık” diyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Milliyet'e konuştu.
'İşçi çocuğuyum'
(Özel hayatınız pek bilinmiyor, kendinizi anlatır mısınız?) İşçi çocuğuyum. İlk, orta ve liseyi Rize’de okudum. Babam Çaykur’da işçiydi. Dört kardeşiz. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirince kamu yönetimi, siyaset bilimi asistanı oldum. Türk demokrasi tarihi, Osmanlı modernleşmesi, anayasalar, insan hakları gibi konularda çalıştım. 2006 yılında doçent oldum. Türk siyasal alanı doçenti. Sivas ve Tokat’tan sonra Polis Akademisi’ne geldim. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Bakan Yardımcılığı yaptım. Sonra 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda müsteşar oldum. Son müsteşardım. Müsteşarlık kalkınca tekrar üniversiteye geri döndüm.
'Kızım sosyal medya tartışmalarına bakıyor'
(Çocuklarınız nasıl bakıyor sizin bakanlığınıza, öğrenciler eleştiriyorlar mı?) İkisi büyük. Birisi tıp doktoru, biri denizcilik okuyor. Bir tane küçük var, 6. sınıfta. O biraz sosyal medyadaki tartışmalara bakıyor. “Bugün ne yaptın kızım” diyorum. “Gene Yusuf Tekin istifa şeyleriyle uğraştık” diyor. Açıkçası çok fazla göremiyorum çocukları. Ramazan ayında aynı ilde iki gün üst üste iftar yapmadık. Evde bir ya da iki gün iftar yapmışızdır.
'Türkü hastasıyım'
(Hobileriniz var mı? Boş vakitlerinizde neler yaparsınız?) Ben türkü hastasıyım. Ben türkü sözleri ile ilgileniyorum. Bir tane kitap hazırlamıştım türkü sözlerinin analizleriyle ilgili. Türkü benim özel ilgi alanım, halk müziği. Bir yerde türkü dinlerken siz melodisine takarsınız ben sözlerine. Benim için sözleri önemlidir. Sözleri eğer anlamlı bir bütünlük arz ediyorsa o türkü benim için çok önemlidir. Futbol severim. Kendi içimizde oynardık. Ama iyi bir futbol taraftarıyım, fanatiğim. Fırsat bulduğumda dizi ve film seyrederim.
24 Mayıs, 11:09