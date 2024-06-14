https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/kremlin-putinin-yeni-ukrayna-onerisinin-en-kisa-zamanda-degerlendirilmesini-umuyoruz-1084851578.html

Kremlin: Putin’in yeni Ukrayna önerisinin en kısa zamanda değerlendirilmesini umuyoruz

Kremlin: Putin’in yeni Ukrayna önerisinin en kısa zamanda değerlendirilmesini umuyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ülke lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’yla ilgili barışçıl müzakereler için yaptığı yeni önerinin en kısa zamanda... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T14:53+0300

2024-06-14T14:53+0300

2024-06-14T14:50+0300

dünya

rusya

kremlin

yuriy uşakov

vladimir putin

ukrayna

ukrayna krizi

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077824338_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_392cde8637b9bfc7050068dab9a437cf.jpg

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına açıklamasında, “Önerilerimiz bugün sunuldu. En kısa zamanda bunları değerlendirme fırsatı var. Umarım bu yapılır” ifadesini kullandı.Uşakov, ülke liderinin dile getirdiği önerinin süresi olup olmadığı soruna cevap vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ateşkes