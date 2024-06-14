https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/kremlin-putinin-yeni-ukrayna-onerisinin-en-kisa-zamanda-degerlendirilmesini-umuyoruz-1084851578.html
Kremlin: Putin’in yeni Ukrayna önerisinin en kısa zamanda değerlendirilmesini umuyoruz
Kremlin: Putin’in yeni Ukrayna önerisinin en kısa zamanda değerlendirilmesini umuyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ülke lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’yla ilgili barışçıl müzakereler için yaptığı yeni önerinin en kısa zamanda... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T14:53+0300
2024-06-14T14:53+0300
2024-06-14T14:50+0300
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ukrayna krizi
ateşkes
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına açıklamasında, “Önerilerimiz bugün sunuldu. En kısa zamanda bunları değerlendirme fırsatı var. Umarım bu yapılır” ifadesini kullandı.Uşakov, ülke liderinin dile getirdiği önerinin süresi olup olmadığı soruna cevap vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html
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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ateşkes
Kremlin: Putin’in yeni Ukrayna önerisinin en kısa zamanda değerlendirilmesini umuyoruz
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ülke lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’yla ilgili barışçıl müzakereler için yaptığı yeni önerinin en kısa zamanda değerlendirilmesini umduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına açıklamasında, “Önerilerimiz bugün sunuldu. En kısa zamanda bunları değerlendirme fırsatı var. Umarım bu yapılır” ifadesini kullandı.
Uşakov, ülke liderinin dile getirdiği önerinin süresi olup olmadığı soruna cevap vermedi.