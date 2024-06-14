https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-yerlikaya-acikladi-63-milyon-500-bin-tl-islem-hacmi-bulunan-38-supheli-yakalandi-1084835404.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T08:34+0300

2024-06-14T08:34+0300

2024-06-14T08:34+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

çocuk mahremiyeti

dolandırıcılık

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-45' operasyonlarında hesaplarında 6️3 Milyon 500 Bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

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Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, operasyon, çocuk mahremiyeti, dolandırıcılık