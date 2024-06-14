https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-yerlikaya-acikladi-63-milyon-500-bin-tl-islem-hacmi-bulunan-38-supheli-yakalandi-1084835404.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T08:34+0300
2024-06-14T08:34+0300
2024-06-14T08:34+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
çocuk mahremiyeti
dolandırıcılık
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-45' operasyonlarında hesaplarında 6️3 Milyon 500 Bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ters-kose-yaparak-sasirtan-altin-fiyatlarina-uzmanlardan-kritik-uyari-yeni-zirvesini-ne-zaman-olur-1084835184.html
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ali yerlikaya, operasyon, çocuk mahremiyeti, dolandırıcılık
ali yerlikaya, operasyon, çocuk mahremiyeti, dolandırıcılık
Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik yapılan operasyonda, 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-45' operasyonlarında hesaplarında 6️3 Milyon 500 Bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.