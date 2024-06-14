https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ters-kose-yaparak-sasirtan-altin-fiyatlarina-uzmanlardan-kritik-uyari-yeni-zirvesini-ne-zaman-olur-1084835184.html

Ters köşe yaparak şaşırtan altın fiyatlarına uzmanlardan kritik uyarı: Yeni zirvesi ne zaman gelir?

Ters köşe yaparak şaşırtan altın fiyatlarına uzmanlardan kritik uyarı: Yeni zirvesi ne zaman gelir?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Mayıs ayındaki zirvesinden 100 dolardan fazla düşüş yaşadı. Bu durum yatırımcıları "Altın düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yöneltti... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T08:28+0300

2024-06-14T08:28+0300

2024-06-14T08:29+0300

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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uzmanların tahminleri, yatırımcıların gelecekteki adımlarını planlamasında önemli bir rol oynuyor. Altın piyasasının dinamiklerini takip etmek ve güncel gelişmelere göre strateji belirlemek, yatırımcılar için kritik öneme sahip.ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Bu karar, ons altın fiyatlarında baskı yarattı ve ons altın tüm zamanların zirvesi olan 2 bin 450 doların yüzde 5.5 altına indi. Ancak, Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimine başlayacağı beklentisiyle, yılın son çeyreğinde altının yeni bir zirve görebileceği tahmin ediliyor.FED'den İki Faiz İndirimi BeklentisiEkonomi Gazetesi'nin haberine göre, Fed'in toplantısından sonra ons altın dün sabah 2.308 dolara kadar geriledi. Fed'in 2024'te faiz indirimlerinin sayısını azalttığı ve bunların hala uzak olduğu yorumu yapıldı. Bu durum, kısa vadede altının dalgalı seyredeceği beklentisini doğurdu. Uzmanlar, önemli bir destek seviyesi olan 2.302 doların kırılması halinde altının 2.285 dolara kadar geri çekilebileceğini belirtiyor.Altının Yükselişi Sürecek mi?Sektör uzmanları, altının yükselişinin 2024'ün ikinci yarısında da devam edeceğini öngörüyor. Ancak, ons başına 3.000 dolara ulaşılmasının uzak bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Londra Külçe Piyasası Birliği CEO'su Ruth Crowell, Çin ekonomisinin durumu nedeniyle altının güvenli bir liman olduğunu ifade ediyor.Uzman GörüşleriStoneX Asya Pasifik ve Ortadoğu Metaller Bölüm Başkanı Amar Singh, ABD'den gelen talep ve borsada işlem gören fonların etkisiyle altın fiyatlarının bu yıl 2.600 – 2.700 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Metals Focus Genel Müdürü Nikos Kavalis ise 3.000 dolar seviyesinin çok uzak bir hedef olduğunu belirtiyor. Citi analistleri, güçlü fiziki talep ve merkez bankası alımlarının etkisiyle fiyatların önümüzdeki 12 ay içinde 3.000 dolara çıkabileceğini düşünüyor. UBS analistleri de jeopolitik riskler ve ABD seçimlerinin altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade ederek, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.Altın Fiyatları Ne Kadar?Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı 2.304 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 2.569 TL, çeyrek altın 4.074 TL ve Cumhuriyet altını 16.579 TL’den değerleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ev-sahibi-ve-kiracilar-icin-yuzde-25-zam-sinirinda-geri-sayim-basladi-konut-fiyatlari-artacak-mi-1084834920.html

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