https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/akom-uyardi-istanbulda-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-sicakliklar-8-10-derece-azalacak-1084838921.html
AKOM uyardı: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar 8-10 derece azalacak'
AKOM uyardı: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar 8-10 derece azalacak'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T09:56+0300
2024-06-14T09:56+0300
2024-06-14T09:56+0300
türkiye
akom
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istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bulgaristanda-olusan--69-derecelik-bulut-turkiyeye-geliyor-gok-gurultulu-saganak-ve-dolu-yagacak-1084836101.html
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akom, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
akom, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
AKOM uyardı: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar 8-10 derece azalacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.
Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.