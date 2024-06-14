https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/akom-uyardi-istanbulda-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-sicakliklar-8-10-derece-azalacak-1084838921.html

AKOM uyardı: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar 8-10 derece azalacak'

AKOM uyardı: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar 8-10 derece azalacak'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T09:56+0300

2024-06-14T09:56+0300

2024-06-14T09:56+0300

türkiye

akom

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bulgaristanda-olusan--69-derecelik-bulut-turkiyeye-geliyor-gok-gurultulu-saganak-ve-dolu-yagacak-1084836101.html

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Sputnik Türkiye

akom, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı