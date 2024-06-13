Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın Mayıs ayına göre azaldı: 'İstanbul yine zirvede'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ne söylediyse hepsini yuttu. İsrail üzerinde ciddi bir etki yaratamadılar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/turkiye-genelinde-satilan-konut-sayisi-gecen-yilin-mayis-ayina-gore-azaldi-istanbul-yine-zirvede-1084794764.html
Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın Mayıs ayına göre azaldı: 'İstanbul yine zirvede'
Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın Mayıs ayına göre azaldı: 'İstanbul yine zirvede'
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde konut satış sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azalarak 110 bin 588 oldu. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T10:41+0300
2024-06-13T10:41+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut satışı
yabancı
istanbul
ankara
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Söz konusu rapora göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.4 azalışla 110 bin 588'e geriledi.Ocak-Mayıs döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 azalarak 465 bin 761'e düştü.İstanbul, Mayıs'ta konut satışlarında 18 bin 814 ile en yüksek paya sahip il oldu.Bu kenti 9 bin 861 konut satışıyla Ankara, 6 bin 306 ile Antalya takip etti.Konut satışının en az olduğu iller ise 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak sıralandı.Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalışla 2 bin 64'e geriledi.Mayıs'ta yabancılara 2 bin 64 konut satıldı. Söz konusu satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 34.8 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.9 olarak belirlendi.Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 797 konutla Antalya aldı. Bu ili 668 konutla İstanbul ve 164 konutla Mersin takip etti.Yabancılara konut satışı Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.8 azalarak 9 bin 21 oldu.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayısta Rusya vatandaşları Türkiye'den 437 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 207 konutla İran, 171 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.'İpotekli konut satışlarında azalma'Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.9 azalarak 9 bin 909'a düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58.7 azalışla 44 bin 602 oldu.Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı, Ocak-Mayıs dönemindeki satışların 10 bin 629'u ilk el satışları olarak hesaplandı.İlk el konut satışlarında artışTürkiye genelinde diğer konut satışları, Mayıs'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi.Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 artışla 421 bin 159 oldu.Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 3.3 artarak 35 bin 558'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32.2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artışla 147 bin 899'e yükseldi.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, Mayıs'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalış göstererek 75 bin 30'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67.8 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 azalışla 317 bin 862 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/tuik-issizlik-verilerini-acikladi-1084675306.html
türkiye
istanbul
ankara
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_064f1bceb0ac8198e8727e6bddfb4227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), konut satışı, yabancı, istanbul, ankara, antalya
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), konut satışı, yabancı, istanbul, ankara, antalya

Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın Mayıs ayına göre azaldı: 'İstanbul yine zirvede'

10:41 13.06.2024
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde konut satış sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azalarak 110 bin 588 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Söz konusu rapora göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.4 azalışla 110 bin 588'e geriledi.
Ocak-Mayıs döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 azalarak 465 bin 761'e düştü.
İstanbul, Mayıs'ta konut satışlarında 18 bin 814 ile en yüksek paya sahip il oldu.
Bu kenti 9 bin 861 konut satışıyla Ankara, 6 bin 306 ile Antalya takip etti.
Konut satışının en az olduğu iller ise 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak sıralandı.
Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalışla 2 bin 64'e geriledi.
Mayıs'ta yabancılara 2 bin 64 konut satıldı. Söz konusu satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 34.8 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.9 olarak belirlendi.
Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 797 konutla Antalya aldı. Bu ili 668 konutla İstanbul ve 164 konutla Mersin takip etti.
Yabancılara konut satışı Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.8 azalarak 9 bin 21 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayısta Rusya vatandaşları Türkiye'den 437 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 207 konutla İran, 171 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

'İpotekli konut satışlarında azalma'

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.9 azalarak 9 bin 909'a düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.
Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58.7 azalışla 44 bin 602 oldu.
Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı, Ocak-Mayıs dönemindeki satışların 10 bin 629'u ilk el satışları olarak hesaplandı.

İlk el konut satışlarında artış

Türkiye genelinde diğer konut satışları, Mayıs'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi.
Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 artışla 421 bin 159 oldu.
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 3.3 artarak 35 bin 558'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32.2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artışla 147 bin 899'e yükseldi.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, Mayıs'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalış göstererek 75 bin 30'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67.8 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 azalışla 317 bin 862 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
EKONOMİ
TÜİK Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı
10 Haziran , 10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала