https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/turkiye-genelinde-satilan-konut-sayisi-gecen-yilin-mayis-ayina-gore-azaldi-istanbul-yine-zirvede-1084794764.html

Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın Mayıs ayına göre azaldı: 'İstanbul yine zirvede'

Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın Mayıs ayına göre azaldı: 'İstanbul yine zirvede'

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde konut satış sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azalarak 110 bin 588 oldu. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T10:41+0300

2024-06-13T10:41+0300

2024-06-13T10:41+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Söz konusu rapora göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.4 azalışla 110 bin 588'e geriledi.Ocak-Mayıs döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 azalarak 465 bin 761'e düştü.İstanbul, Mayıs'ta konut satışlarında 18 bin 814 ile en yüksek paya sahip il oldu.Bu kenti 9 bin 861 konut satışıyla Ankara, 6 bin 306 ile Antalya takip etti.Konut satışının en az olduğu iller ise 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak sıralandı.Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalışla 2 bin 64'e geriledi.Mayıs'ta yabancılara 2 bin 64 konut satıldı. Söz konusu satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 34.8 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.9 olarak belirlendi.Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 797 konutla Antalya aldı. Bu ili 668 konutla İstanbul ve 164 konutla Mersin takip etti.Yabancılara konut satışı Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.8 azalarak 9 bin 21 oldu.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayısta Rusya vatandaşları Türkiye'den 437 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 207 konutla İran, 171 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.'İpotekli konut satışlarında azalma'Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.9 azalarak 9 bin 909'a düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58.7 azalışla 44 bin 602 oldu.Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı, Ocak-Mayıs dönemindeki satışların 10 bin 629'u ilk el satışları olarak hesaplandı.İlk el konut satışlarında artışTürkiye genelinde diğer konut satışları, Mayıs'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi.Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 artışla 421 bin 159 oldu.Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 3.3 artarak 35 bin 558'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32.2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artışla 147 bin 899'e yükseldi.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, Mayıs'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalış göstererek 75 bin 30'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67.8 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 azalışla 317 bin 862 oldu.

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), konut satışı, yabancı, istanbul, ankara, antalya