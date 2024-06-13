https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-odeme-almak-icin-sure-5-ay-kisaldi-1084787729.html
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı
Sputnik Türkiye
Kovid-19 döneminde yoğun olarak kullanılan kısa çalışma ödeneğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu düzenleme ile kısa... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T08:18+0300
2024-06-13T08:18+0300
2024-06-13T08:55+0300
ekonomi
ödeme
geri ödeme
işçi
işçi
çalışan
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
kısa çalışma ödeneği
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Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken prim gün sayısı, daha önceki 600 gün şartından 450 güne indirildi. Bu değişiklik, daha fazla çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesini sağlayacak.Nakit darlığı çeken firmalar faydalanamayacakYeni düzenlemede, nakit darlığından dolayı kısa çalışma ödeneği isteyen firmalar bu imkanlardan yararlanamayacak. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Firmalar ekonomik etkilerden dolayı kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak. Kısa çalışma ödeneği sadece doğal afet gibi şirketleri zorlayıcı sebepler durumunda geçerli olacak" dedi.Kısa çalışma ödeneğinde ‘doğal afet’ detayıYeni düzenlemeyle kısa çalışma ödeneği kapsamı genişletildi. Ödemeler, 3 ayı geçemeyecek ve 4 haftadan az olmayacak. Doğal afet gibi zorlayıcı sebepler olması durumunda firmalar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.Hibrit ve uzaktan çalışma modeli masadaMilliyet'in haberine göre, gündemde olan hibrit çalışma ve uzaktan çalışma gibi modeller de değerlendiriliyor. Özellikle bilgisayar üzerinden çalışacak kişiler için hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin uygulanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur'un birleştirilerek emeklilik sistemlerinin iyileştirilmesi bekleniyor.İşsizlik oranı ve teşviklerTürkiye'de Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 8.5’e gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Orta vadede bu oranın yüzde 7.5 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Bayram, işsizlik oranının daha da düşmesi için çeşitli teşviklerin uygulanabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kurban-bayrami-oncesi-paraya-sikisanlara-can-suyu-ihtiyac-kredilerinde-faiz-orani-dustu-1084788638.html
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ödeme, geri ödeme, işçi, işçi, çalışan, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kısa çalışma ödeneği
ödeme, geri ödeme, işçi, işçi, çalışan, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kısa çalışma ödeneği
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı
08:18 13.06.2024 (güncellendi: 08:55 13.06.2024)
Kovid-19 döneminde yoğun olarak kullanılan kısa çalışma ödeneğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları yeniden belirlendi. İşte yeni düzenlemenin detayları...
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken prim gün sayısı, daha önceki 600 gün şartından 450 güne indirildi. Bu değişiklik, daha fazla çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesini sağlayacak.
Nakit darlığı çeken firmalar faydalanamayacak
Yeni düzenlemede, nakit darlığından dolayı kısa çalışma ödeneği isteyen firmalar bu imkanlardan yararlanamayacak. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Firmalar ekonomik etkilerden dolayı kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak. Kısa çalışma ödeneği sadece doğal afet gibi şirketleri zorlayıcı sebepler durumunda geçerli olacak" dedi.
Kısa çalışma ödeneğinde ‘doğal afet’ detayı
Yeni düzenlemeyle kısa çalışma ödeneği kapsamı genişletildi. Ödemeler, 3 ayı geçemeyecek ve 4 haftadan az olmayacak. Doğal afet gibi zorlayıcı sebepler olması durumunda firmalar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
Hibrit ve uzaktan çalışma modeli masada
Milliyet'in haberine göre, gündemde olan hibrit çalışma ve uzaktan çalışma gibi modeller de değerlendiriliyor. Özellikle bilgisayar üzerinden çalışacak kişiler için hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin uygulanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur'un birleştirilerek emeklilik sistemlerinin iyileştirilmesi bekleniyor.
İşsizlik oranı ve teşvikler
Türkiye'de Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 8.5’e gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Orta vadede bu oranın yüzde 7.5 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Bayram, işsizlik oranının daha da düşmesi için çeşitli teşviklerin uygulanabileceğini belirtti.